Сыр без силикона и рыба мясных сортов: выставка WorldFood Moscow собрала лучшие продукты. ФАН-ТВ

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1433 компании из 65 стран ближнего и дальнего зарубежья, десятки тысяч посетителей и тонны самой разнообразной еды. Все это – 26-я международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow, которая прошла в столичном Экспоцентре. На главном осеннем событии российского и зарубежного продовольственного рынка побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Здесь есть все, чего пожелает душа самого капризного гурмана. Сочные овощи и фрукты из Перу и Марокко, соусы из Японии, концентрированные соки из Испании, специи из Индии, сухофрукты из Кореи, сладости из Тайваня и, конечно, продукт российского произвоства… От такого разнообразия голова идет кругом.

Генеральный менеджер Управления развитием экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции Министерства торговли и промышленности Индии Тарун Баджадж продемонстрировал корреспондент ФАН-ТВ, как должен выглядеть высококачественный рис басмати:

– Это очень важный продукт, он выращивается и производится только в индийской Гандии. Это лучший рис в мире. Великолепный аромат, и он очень длинный, видите?

– Да, вижу, длиннозерный.

– Вот, он очень длинный.

– Ваш рис быстро разобрали!

– Да, мы сегодня начали его готовить с 11 часов в огромной посуде. Мы даем возможность всем попробовать его, чтобы все узнали, что такое индийская еда.

Выставка WorldFood – это гигантский рынок для оптовиков и широкая бизнес-дискуссия. Зарубежные компании предлагают российским производителям готовые товары, сырье, идеи для совместного производства, отечественные – расширяют рынок сбыта и список новых партнеров. Российские производители и дистрибьюторы занимают почти половину всех выставочных площадей. Вереница популярных торговых марок сменяется авторской продукцией представителей малого бизнеса.

Наталья Вдовина из города Тольятти Самарской области, директор сыроварни «Лука», привезла на выставку свою продукцию:

– Мы являемся одним из флагманов нового формирующегося российского рынка натурального сыроделия, которому, на самом-то деле, всего ничего – три года. В России таких производств, как наше, я думаю, наберется максимум сотня.

– Надеваем перчатку. Вот я вижу такой сыр. Что его может отличать – настоящий сыр практически фермерского производства?

– Знаете, мы не занимаемся молочным животноводством сами, мы все-таки покупаем молоко на ферме, но это фермерское молоко и сыры, соответственно, тоже натуральные, фермерские. Запах и вкус молока ничем не перебить. Прежде всего, этот вкус и запах присутствует.

– Запах хорош.

– Потому что у сырного продукта вместо молока, которое, как известно, в России стоит сейчас недешево, для удешевления килограмма сыра добавляют либо сырье – сухое молоко, либо растительные масла.

– Я вижу, у вашего сыра и оболочка натуральная…

– Прежде всего, сыры зреют в натуральной корке. Вы увидите темную оболочку вокруг головы.

– Вот она, темный край, темная окантовка.

– Это означает, что сыр вызревал в натуральной корочке, он дал некоторую усушку, он не был покрыт ни воском, ни латексом, ни парафином, то есть, это уже говорит о каком-то сроке выдержки.

– Как у вас идут дела с импортозамещением?

– Дела идут, можно сказать, полным ходом, потому что сфера очень востребованная, но я все-таки считаю, что и нам, и такому же производству, как наше, требуется еще некоторое время и практика для того, чтобы делать стабильно хороший, вкусный продукт. Потому что, поймите, известнейшие европейские сыроварни делают свои рецептуры сотни и сотни лет, передавая это все из поколения в поколение… Наш рынок натурального сыроделия только-только в зародыше. И производителям, и фермерам, которые пытаются произвести сыропригодное молоко высшей категории, нужно время для того, чтобы друг к другу приспособиться, а сыроделам нужно просто варить, варить, делать, делать сыры, участвовать в мероприятиях, слышать обратную связь, подстраиваться под российского потребителя.

Гордость отечественной рыбной промышленности – «Радужная форель Бенелла» премиум-класса торговой марки «Кала-Ранта». Полносистемное форелевое хозяйство, основанное в 2003 году в Карелии, выращивает рыбу на финских кормах и применяет в работе инновационные технологии. Об этом уникальном продукте репортеру ФАН-ТВ рассказал генеральный директор ЗАО «Кала-Ранта» Владимир Оксаниченко:

– С начала нашей работы в этой отрасли 80 % посадочных материалов поставлялось из-за рубежа. На сегодняшний день, за счет нашего активного участия, процент посадочного материала из-за рубежа снизился до 6 %. Мы смогли построить за эти годы два завода-инкубатора и обеспечиваем не только себя, но и большое количество предприятий республики Карелия и на Северо-Западе в целом. Также мы перешли в 2014 году на выращивание рыбы мясной породы и тем самым, начиная с сентября 2017 года, вышли на круглогодичный цикл, будем поставлять нашим клиентам рыбу ежедневно свежую, в течение всех последующих лет, независимо от погодных условий.

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В этом году страной-партнером выставки WorldFood стал Азербайджан. Экспозиция «Страны огней» объединяет больше 30 компаний, которые предлагают целый ряд товаров: от свежей сельхозпродукции до консервов, сухофруктов, кондитерских изделий и вина.

Заместитель директора компании «Savalan» Тимур Мамедов рассказал о сфере виноделия в Азербайджане:

– У Азербайджана было 278 тысяч гектаров виноградников до господина Горбачева, который уничтожил почти все. Сейчас мы восстанавливаемся, при поддержке правительства приезжаем на выставки, они нам помогают. Стараемся экспортировать в Россию, Европу, Китай, в разные страны мира. Это три сорта винограда: «Аликанте Буше», «Гренаш» и «Сира». Но это не смешанные вина между собой, как мы говорим про купаж, это виноград – смешанные до брожения, до ферментации. Это очень важно. И поэтому на этом вине есть 3D-голограмма, даже на самой этикетке, потому что мы поставляем в европейские страны. Это к мясу, это плотное вино, гастрономическое вино. То есть, с этим вином хочется есть.

– Очень интересно, я такого еще не пробовала. Действительно, какой-то особенный вкус!

Юсиф Абдуллаев, вице-президент Фонда поощрения экспорта и инвестиций «Azpromo», рассказал:

– Российская Федерация для нас главный, конечно же, торговый партнер в ненефтяном секторе, и для нас очень важно, что, по сравнению с прошлым, позапрошлым годом 2015- 2016, товарооборот между нашими странами увеличился на 11 % и составил более двух миллиардов долларов. То есть, это очень радует, но чисто ненефтяной сектор экспорта Азербайджана за аналогичный период прошлого года вырос более, чем на 50%. Конечно, это тоже очень радует, и мы надеемся, что именно такие мероприятия, как World Food Москва, и другие выставки, будут давать реальные результаты.

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