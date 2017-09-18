Орешкин заявил о рекордном снижении безработицы и росте зарплат в России

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Москва, 18 сентября. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что безработица в нашей стране остается на рекордно низком уровне и будет сокращаться.

«С точки зрения рынка труда ситуация остается очень комфортной — у нас рекордно низкая безработица, сейчас это уже около 5%, — сказал он, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. — Мы ожидаем, что в ближайшие три года ее структурный уровень будет постепенно снижаться, и безработица снизится до отметки в 4,7%».

По его словам, рост реальных заработных плат в РФ также продолжится и достигнет 4% в 2018 году.

Напомним, ранее Орешкин заявлял, что плановый рост реальных зарплат в текущем году может превысить 3%, а в следующем составит около 4%.



