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Орешкин заявил о рекордном снижении безработицы и росте зарплат в России
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    Орешкин заявил о рекордном снижении безработицы и росте зарплат в России

    15:53  18 Сентября 2017
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    Орешкин заявил о рекордном снижении безработицы и росте зарплат в России

    Москва, 18 сентября. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что безработица в нашей стране остается на рекордно низком уровне и будет сокращаться. 

    «С точки зрения рынка труда ситуация остается очень комфортной — у нас рекордно низкая безработица, сейчас это уже около 5%,  — сказал он, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. — Мы ожидаем, что в ближайшие три года ее структурный уровень будет постепенно снижаться, и безработица снизится до отметки в 4,7%».

    По его словам, рост реальных заработных плат в РФ также продолжится и достигнет 4% в 2018 году.

    Напомним, ранее Орешкин заявлял, что плановый рост реальных зарплат в текущем году может превысить 3%, а в следующем составит около 4%.

    Орешкин заявил о рекордном снижении безработицы и росте зарплат в России


     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #орешкин #минэкономразвития #безработица #зарплаты
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