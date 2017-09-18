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Кабмин РФ одобрил проект закона о повышении МРОТ с 1 января 2018 года
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    Кабмин РФ одобрил проект закона о повышении МРОТ с 1 января 2018 года

    15:51  18 Сентября 2017
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    Кабмин РФ одобрил проект закона о повышении МРОТ с 1 января 2018 года

    Москва, 18 сентября. Российское правительство одобрило законопроект, согласно которому с 1 января будущего года МРОТ будет установлен в размере 9 тыс. 489 рублей. Об этом сообщил в понедельник по результатам заседания правительства глава министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

    По словам российского министра, кабмин одобрил и вместе с бюджетом внесенный законопроект, который накануне поручил разработать глава российского государства Владимир Путин относительно повышения минимального размера труда до прожиточного минимума работающим гражданам. 

    Кабмин РФ одобрил проект закона о повышении МРОТ с 1 января 2018 года

    Таким образом, правительство одобрило проект, согласно которому с первого дня будущего года МРОТ будет равен 9 тыс. 489 рублей.

    «Это ровно 85% от прожиточного минимума», — отметил Топилин.

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #кабмин #топилин #правительство #мрот
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