Путин поручил обнулить НДС на полеты в Калининград

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Москва, 18 сентября. Президент России Владимир Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининград и из него к 2018 году, заявили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что поручение президента необходимо выполнить до 2018 года.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость при реализации услуг по воздушным перевозкам пассажиров и багажа в случае, если пункт отправления или пункт назначения расположен на территории Калининградской области», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Также подчеркивается, что президент поручил предоставить предложения по закреплению обязанности авиаперевозчиков использовать в полном объеме квоту по субсидированным перевозкам пассажиров и багажа.