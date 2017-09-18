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Политика
Киев и Вашингтон намеренно лишают Донбасс шансов на нормализацию ситуации — Пушков
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    Киев и Вашингтон намеренно лишают Донбасс шансов на нормализацию ситуации — Пушков

    16:10  18 Сентября 2017
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    Пушков объяснил, почему Киев и США отказались принять российский проект резолюции по миротворцам

    Москва, 18 сентября. США и Украина намеренно блокируют шансы на нормализацию ситуации в Донбассе. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    «Отказавшись поддержать российский проект резолюции по миротворцам, США и Киев блокируют шансы на нормализацию обстановки. И делают это намеренно», — цитирует заявление сенатора «Парламентская газета».

    Ранее США и Украина отказались от проекта резолюции о размещении миротворцев ООН в Донбассе, предложенного Россией, согласно которому членов миротворческой миссии предлагалось вооружить стрелковым оружием для защиты наблюдателей ОБСЕ.

     

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    Автор: Катерина Михайдили
    #сша #донбасс #украина #оон #обсе #пушков #миротворцы
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