Киев и Вашингтон намеренно лишают Донбасс шансов на нормализацию ситуации — Пушков

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Москва, 18 сентября. США и Украина намеренно блокируют шансы на нормализацию ситуации в Донбассе. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Отказавшись поддержать российский проект резолюции по миротворцам, США и Киев блокируют шансы на нормализацию обстановки. И делают это намеренно», — цитирует заявление сенатора «Парламентская газета».

Ранее США и Украина отказались от проекта резолюции о размещении миротворцев ООН в Донбассе, предложенного Россией, согласно которому членов миротворческой миссии предлагалось вооружить стрелковым оружием для защиты наблюдателей ОБСЕ.