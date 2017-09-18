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Глава Минтруда рассказал, как будут проиндексированы пенсии россиян в 2018 году
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    Глава Минтруда рассказал, как будут проиндексированы пенсии россиян в 2018 году

    15:54  18 Сентября 2017
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    Глава Минтруда рассказал, как будут проиндексированы пенсии россиян в 2018 году

    Москва, 18 сентября. Глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил об индексации пенсий россиян в 2018 году. По его словам, с 1 января нового года страховые выплаты будут проиндексированы на 3,7%

    Он уточнил, что в связи с тем, что прогноз МЭР поменялся и инфляция по итогам года составит 3,2%, кабмин РФ решил проиндексировать страховые пенсии на 3,7% с 1 января следующего года.

    Другие соцвыплаты, по его словам, проиндексируют с 1 февраля и на фактическую инфляцию. «Индексации всех выплат, которые у нас также связаны с инфляцией — это различные выплаты, прежде всего льготным категориям ежемесячные денежные выплаты, индексация предусматривается на уровень фактической инфляции с 1 февраля следующего года», — сказал Топилин.

    Напомним, сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении семи регионам 1 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #пенсии #топилин
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