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Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на российско-белорусские учения «Запад-2017»
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    Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на российско-белорусские учения «Запад-2017»

    15:28  18 Сентября 2017
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    Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на российско-белорусские учения «Запад-2017»

    Вильнюс, 18 сентября. Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на российско-белорусские учения «Запад-2017», сообщает пресс-служба президентского дворца.

    По ее мнению, отрабатываемые на учениях маневры якобы моделируют реальный конфликт с Североатлантическим альянсом. Также президент усмотрела в «Западе-2017» некие «скрытые масштабы и сценарии». Грибаускайте убеждена, что учения с участием российских и белорусских военных носят агрессивный характер. 

    Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на российско-белорусские учения «Запад-2017»

    Учения «Запад-2017» проходят на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. В них участвуют порядка 12,7 тыс. военнослужащих. 

    Ранее замглавы Минобороны России Александр Фомин заявил, что российско-белорусские военные учения носят абсолютно мирный характер, а главной их целью является оборона. Фомин решительно подчеркнул, что нет необходимости создавать ажиотаж вокруг названия.

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    Автор: Борис Любимов
    #учения #даля грибаускайте #запад-2017
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