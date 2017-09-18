Президент Литвы пожаловалась генсеку ООН на российско-белорусские учения «Запад-2017»

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Вильнюс, 18 сентября. Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на российско-белорусские учения «Запад-2017», сообщает пресс-служба президентского дворца.

По ее мнению, отрабатываемые на учениях маневры якобы моделируют реальный конфликт с Североатлантическим альянсом. Также президент усмотрела в «Западе-2017» некие «скрытые масштабы и сценарии». Грибаускайте убеждена, что учения с участием российских и белорусских военных носят агрессивный характер.

Учения «Запад-2017» проходят на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. В них участвуют порядка 12,7 тыс. военнослужащих.

Ранее замглавы Минобороны России Александр Фомин заявил, что российско-белорусские военные учения носят абсолютно мирный характер, а главной их целью является оборона. Фомин решительно подчеркнул, что нет необходимости создавать ажиотаж вокруг названия.