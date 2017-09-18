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Крупнейший торрент-трекер начал добывать криптовалюту через чужие компьютеры
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    Крупнейший торрент-трекер начал добывать криптовалюту через чужие компьютеры

    15:33  18 Сентября 2017
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    Крупнейший торрент-трекер начал добывать криптовалюту через чужие компьютеры

    Москва, 18 сентября. Пользователи крупнейшего в мире ресурса для бесплатного обмена информацией The Pirate Bay заметили позавчера внезапное повышение нагрузки на процессоры своих компьютеров. Как оказалось, сайт встроил в свою программу систему майнинга биткоинов и теперь использует мощности компьютеров пользователей для добычи криптовалюты.

    Pirate Bay немедленно столкнулся со шквалом возмущенных запросов — пользователи поняли, куда «утекают» рабочие такты их систем, вместо того, чтобы обслуживать внутренние задачи. Идейные пираты признали, что зарабатывают на своих пользователях — это необходимо для обеспечения финансовой независимости сайта.

    «Расскажите нам в комментариях, что вы об этом думаете, — написала пресс-служба торрент-трекера. — Вы хотите, чтобы на сайте была реклама, или готовы отдать часть рабочих тактов своего компьютера каждый раз, когда посещаете сайт? Разумеется, майнинг нельзя закрыть с помощью обычного блокировщика рекламы».

    Крупнейший торрент-трекер начал добывать криптовалюту через чужие компьютеры 

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    Автор: Валентин Меликов
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