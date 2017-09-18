Крупнейший торрент-трекер начал добывать криптовалюту через чужие компьютеры 

В Избранное

Москва, 18 сентября. Пользователи крупнейшего в мире ресурса для бесплатного обмена информацией The Pirate Bay заметили позавчера внезапное повышение нагрузки на процессоры своих компьютеров. Как оказалось, сайт встроил в свою программу систему майнинга биткоинов и теперь использует мощности компьютеров пользователей для добычи криптовалюты.

Pirate Bay немедленно столкнулся со шквалом возмущенных запросов — пользователи поняли, куда «утекают» рабочие такты их систем, вместо того, чтобы обслуживать внутренние задачи. Идейные пираты признали, что зарабатывают на своих пользователях — это необходимо для обеспечения финансовой независимости сайта.