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Дюмин: Тульское оружие с честью выдержало боевые испытания в Сирии
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    Дюмин: Тульское оружие с честью выдержало боевые испытания в Сирии

    15:33  18 Сентября 2017
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    Дюмин: Тульское оружие с честью выдержало боевые испытания в Сирии

    Тула, 18 сентября. Тульское оружие полностью выдержало боевые испытания в Сирийской арабской Республике. Об этом сегодня заявил глава региона Алексей Дюмин в ходе церемонии награждения представителей оборонной промышленности. 

    По его словам, в Туле создается оружие, которое благодаря своим характеристикам и силе известно во всем мире.

    «Тульское оружие с честью выдержало боевые испытания в Сирии», — подчеркнул Дюмин.

    На церемонии губернатор Тульской области вручил отличившимся специалистам оборонного комплекса государственные и региональные награды. 

    Напомним, 19 сентября в России отмечают День оружейника.  

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    Автор: Дана Балан
    #сирия #дюмин #оружие #тула
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