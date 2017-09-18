Дюмин: Тульское оружие с честью выдержало боевые испытания в Сирии

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Тула, 18 сентября. Тульское оружие полностью выдержало боевые испытания в Сирийской арабской Республике. Об этом сегодня заявил глава региона Алексей Дюмин в ходе церемонии награждения представителей оборонной промышленности.

По его словам, в Туле создается оружие, которое благодаря своим характеристикам и силе известно во всем мире.

«Тульское оружие с честью выдержало боевые испытания в Сирии», — подчеркнул Дюмин.

На церемонии губернатор Тульской области вручил отличившимся специалистам оборонного комплекса государственные и региональные награды.

Напомним, 19 сентября в России отмечают День оружейника.