Дюмин: Тульское оружие с честью выдержало боевые испытания в Сирии
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Тула, 18 сентября. Тульское оружие полностью выдержало боевые испытания в Сирийской арабской Республике. Об этом сегодня заявил глава региона Алексей Дюмин в ходе церемонии награждения представителей оборонной промышленности.
По его словам, в Туле создается оружие, которое благодаря своим характеристикам и силе известно во всем мире.
«Тульское оружие с честью выдержало боевые испытания в Сирии», — подчеркнул Дюмин.
На церемонии губернатор Тульской области вручил отличившимся специалистам оборонного комплекса государственные и региональные награды.
Напомним, 19 сентября в России отмечают День оружейника.