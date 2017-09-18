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Ирак: полторы тысячи боевиков ИГИЛ сдались военным в Таль-Афаре
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Сирия сегодня: ВКС РФ топит флот ИГ на Евфрате, сирийская армия форсирует реку
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    Сирия сегодня: ВКС РФ топит флот ИГ на Евфрате, сирийская армия форсирует реку

    16:08  18 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: ВКС РФ топит флот ИГ на Евфрате, сирийская армия форсирует реку

    Сирия, 18 сентября. ВКС РФ уничтожает флот террористов на Евфрате, сирийская армия форсирует реку и вступает в бой с ИГ*. Гуманитарная помощь по линии ООН прибыла в Дейр эз-Зор по земле впервые с 2014 года. Детский омбудсмен при президенте РФ рассказала о российских детях в Сирии и Ираке. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    ВКС РФ атакуют флот ИГ на Евфрате

    При поддержке ВКС РФ сирийские войска сегодня ночью форсировали реку Евфрат и закрепились на ее восточном берегу. Еще до того, как солдаты САА еще стали переправляться через воды Евфрата, боевая авиация РФ начала уничтожать размещенный на реке флот «Исламского государства»* (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ФАН). На реке вблизи Дейр эз-Зора, Марийи и Аль-Мухассана были разбомблены катера, лодки и переправы игиловцев.

    Бои на берегах Евфрата продолжаются в настоящее время. По сообщению новостного агентства Al-Masdar, сирийские войска недавно предприняли подводную атаку на позиции боевиков на речном острове Хавиджат Сар (Hawijat Sakr) к востоку от Дейр эз-Зора. Кроме того, по данным ФАН, при поддержке ВКС РФ Сирийская Арабская Армия уже выбила боевиков ИГ из нескольких деревень к востоку от Евфрата. Сейчас правительственные войска развивают наступление по данному направлению. Военный эксперт Юрий Котенок уверен, что бои им предстоят жесткие.

    «Местность к востоку от Евфрата — фактически внутренний район ИГ. Террористы безраздельно господствовали там долгое время. Инженерная инфраструктура для сопротивления там хорошо отстроена. Пока операция в самом разгаре, мы не знаем, что будет дальше, но, скорее всего, игиловцы прибегнут к своей излюбленной тактике и постараются спрятаться от ударов с воздуха в разветвленной сети подземных укрытий», — заявил он в беседе с корреспондентом ФАН.

    ВКС РФ атакуют флот ИГ на Евфрате

    Дейр эз-Зор принимает гуманитарную помощь

    Сегодня впервые с 2014 года в город Дейр эз-Зор гуманитарную помощь по линии ООН доставили по земле. Конвой из пяти грузовиков доставил груз муки для 70 тысяч нуждающихся горожан. Как сообщает издание Газета.ru, мука станет дополнением к продуктовым наборам, предоставленным жителям Дейр эз-Зора другими гуманитарными организациями.

    По словам представителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Сирии Джейкоба Керна, доставка гуманитарных грузов в Дейр эз-Зор с помощью наземного транспорта позволит ООН ежегодно экономить порядка 37 миллионов долларов. Благодаря этому помощь может быть оказана еще 200 тысячам человек.

    До того, как Дейр эз-Зор был деблокирован, гуманитарная помощь по линии ООН, а также грузы из России сбрасывались в город с воздуха. Вылеты проходили пять раз в неделю. Всего с апреля 2017 года самолеты ВПП поднялись в воздух 309 раз.

    Дейр эз-Зор принимает гуманитарную помощь

    Российские дети в Сирии

    По словам уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецовой, 445 российских детей находятся в Сирии и Ираке в зоне вооруженных конфликтов. Более четверти из них — 28 процентов — это дети до трех лет. Более половины — 54 процента — дети в возрасте от четырех до девяти лет. 18 процентов — дети старше десяти лет. Еще 9 процентов от общего числа российских детей в Сирии родились непосредственно в зоне боевых действий.

    Для того чтобы вывезти российских детей из Сирии и Ирака, детский омбудсмен предлагает создать специальную рабочую группу. Между работниками различных российских ведомств необходимо установить «горячую линию», считает Кузнецова. Тогда они смогут передавать и обмениваться информацией по необходимым вопросам.

    «Необходимо сформировать рабочую группу или контактную группу, которая бы в оперативном режиме все время находилась бы на связи друг с другом», — суммирует свою точку зрения омбудсмен.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #оон #вкс рф #исламское государство #саа #гуманитарная помощь #дейр эз-зор #евфрат #впп
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