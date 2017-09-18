Турецкий министр: российские С-400 совершеннее западных образцов

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Бывший турецкий министр Махир Унал заявил, что именно российский комплекс С-400 поможет Турции защитить свое воздушное пространство.

Спустя почти два года, прошедших после инцидента со сбитым Турцией российским военным самолетом, отношения между Москвой и Анкарой постепенно налаживаются. Для российских туристов были открыты курорты Турции, укрепляются гуманитарные и культурные контакты между нашими странами.

Каковы перспективы российско-турецких отношений? Почему Турция закупила российские комплексы С-400? Возможно ли вступление Турции в ЕАЭС? Об этом корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с министром туризма Турции в 2015-2016 годах, одним из лидеров правящей «Партии справедливости и развития» Махиром Уналом.

Опыт и доверие

— Полностью ли, на ваш взгляд, сейчас восстановились отношения России и Турции после трагического инцидента 24 ноября 2015 года, когда российский бомбардировщик был сбит турецкими ВВС?

— В международных отношениях, так же, как и в человеческих, в некоторых вопросах важно принять правильное решение. В каких-то вопросах не получается найти компромисс, не получается услышать друг друга. Мы с самого начала говорили, что нам очень важны контакты с Россией на всех уровнях. В тот период, когда я стал министром, произошло как раз это трагическое событие с самолетом.

Тот период, который начался после 24 ноября 2015 года, — это был суровый, тяжелый период для наших отношений. Но тот опыт, который у нас был, то доверие, которое у нас было, и оно не было утрачено полностью, способствовало тому, чтобы смогли после этого тяжелого события построить отношения заново и восстановить их практически в полном объеме.

У нас очень много общих моментов сотрудничества в сферах, в которых мы осуществляем глобальные крупные проекты. Это и атомная станция, и «Турецкий поток», и С-400. В наших отношениях много сплачивающего и доверительного. Мы действительно демонстрируем полное доверие друг другу, как с российской, так и с турецкой стороны.

Чувствительная проблема

— Как вы относитесь к участию российских войск в боевых действиях на территории Сирии?

— Россия вместе с Ираном и Турцией успешно регулирует сирийскую проблему. Мы уже подошли к тому, чтобы разрешить эту проблему, и практически добились прекращения огня — это огромное свершение, ценность которого сложно преувеличить.

Для нас сирийская война гораздо ближе. Это наши границы. В Турции очень много беженцев, которые живут, скрываясь от войны в своей стране. Для нас это более чувствительная проблема [чем для России].

Нас очень радует, что мы смогли достичь взаимопонимания и бороться вместе с Россией и Ираном, чтобы взять ситуацию в Сирии под контроль и избежать распада страны.

— Почему Турция отдала предпочтение российским комплексам ПВО С-400?

— С-400 – это та система безопасности, в которой Турция очень нуждается. Вы знаете, что Турция очень долгий период стремилась к созданию безопасного неба над всей страной. Со многими странами НАТО велись переговоры: и с США, и с Францией, и с Германией.

Турция вела переговоры и о передаче ноу-хау технологий о защите своего воздушного пространства на территории всей страны. Если вы владеете системой, но не имеете доступа к технологии этой системы, — это значит, что вы не контролируете свою безопасность.

Защитить свое небо

— Чем предложения других стран отличались от российского?

— В договоре, который был заключен с РФ по С-400, было два очень важных критерия, о которых мы не смогли договориться с европейскими странами и со странами НАТО.

Во-первых, система С-400 совершеннее, чем все предлагавшиеся со стороны НАТО.

Во-вторых, Россия позволила нам иметь возможность доступа к самой технологии, а не только пользоваться этой системой.

Не нужно воспринимать установку систем С-400 как наш шаг против НАТО, не нужно воспринимать это как агрессивный шаг. Это независимое решение Турции. Мы могли бы купить эту систему во Франции, Германии или Китае. Но мы выбрали Россию, потому что сочли, что это предложение — самое выгодное и самое надежное для нас. Мы заключили этот договор с РФ. Мы хотим защитить свое небо и обеспечить свою безопасность.

— Как вы оцениваете перспективы вступления Турции в Евразийский экономический и таможенный союз?

— Что касается вхождения Турции в этот союз, этот вопрос не так давно стал обсуждаться. Я не могу сейчас рассказывать о стадии, на которой находится обсуждение. Это длительный процесс, который требует созревания на межгосударственном уровне.

Но я знаю, что этот вопрос сейчас активно обсуждается. Различные ведомства всех участников обсуждают формат этого союза. Сейчас еще рано говорить что-то конкретное.