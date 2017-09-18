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Правительство России одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы
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    Правительство России одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы

    15:28  18 Сентября 2017
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    Правительство России одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы

    Москва, 18 сентября. Правительство России одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

    По его словам, плановый объем поступлений дивидендов в бюджет на три года составляет более 400 млрд рублей ежегодно. Кроме того, глава Минфина указал на то, что в федеральном бюджете на 2018 год доходы от приватизации заложены в чуть  меньшем размере, чем в текущем году, сообщает ТАСС.

    Ранее он сообщил, что основными приоритетами расходов федерального бюджета в 2018-2020 годах станут социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики.


     

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #силуанов #правительство #бюджет
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