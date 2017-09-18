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Москва, 18 сентября. Правительство России одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, плановый объем поступлений дивидендов в бюджет на три года составляет более 400 млрд рублей ежегодно. Кроме того, глава Минфина указал на то, что в федеральном бюджете на 2018 год доходы от приватизации заложены в чуть меньшем размере, чем в текущем году, сообщает ТАСС.

Ранее он сообщил, что основными приоритетами расходов федерального бюджета в 2018-2020 годах станут социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики.



