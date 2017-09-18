Цепной пес США: эксперт не исключил попыток Саакашвили устроить теракт перед ЧМ-2018

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попытается запугать участников или удаленно устроить беспорядки в преддверии ЧМ-2018, который будет проходить в России, допускает президент Фонда единения русского и грузинского народов, президент Конгресса национальных объединений России, противник режима Саакашвили Владимир Хомерики.

«Саакашвили уже спровоцировал конфликты и в Грузии, и в Донбассе. Он представляет угрозу и в преддверии ЧМ-2018 по футболу. Он может нагнать жути и запугать как игроков, так и болельщиков по приезде в Россию», — комментирует для ФАН Владимир Хомерики.

Впрочем, реализовать свои преступные планы Саакашвили вряд ли сможет, считает эксперт.

«Конечно, Саакашвили может попытаться спровоцировать беспорядки или, не дай бог, теракт. Мы были свидетелями нечто подобного в Грузии. Конечно, он будет провоцировать и обострять ситуацию в Донбассе и на Украине, куда его ввели грузинские боевики, базирующиеся в том числе и в Новороссии. Но его грязные щупальца вряд ли могут достать до России, — считает Владимир Хомерики. — Что касается выборов, то этот преступник навряд ли может на что-то повлиять. Скорее наоборот, он консолидирует российский народ, его веру и поддержку Владимира Путина. Государство сможет стать более сплоченным, а народ будет противостоять всем негативным явлениям, которые через своих дешевых вассалов и преступников, как Саакашвили, провоцируют Соединенные Штаты вокруг России и против ее народа. США понимают ее возрастающую роль, ее неоспоримую ценность и могущество в решении международных проблем и восстановления справедливого мира на этой земле».

Ранее бывший спикер парламента Грузии и лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила, что Саакашвили работает в рамках «серьезнейшего проекта» ЦРУ, цель которого — создать для России серьезные проблемы в 2018 году. В частности, речь идет о попытках сорвать Чемпионат мира, а также повлиять на президентские выборы.