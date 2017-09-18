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Экономика
Повышения акцизов на бензин принесет бюджету доход в 40 млрд рублей — Силуанов
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    Повышения акцизов на бензин принесет бюджету доход в 40 млрд рублей — Силуанов

    17:14  18 Сентября 2017
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    Правительство РФ одобрило двухэтапное повышение акцизов на топливо

    Москва, 18 сентября. Сегодня российское правительство одобрило решение о двухэтапном повышении акцизов на топливо в 2018 году. Как отметил министр финансов Антон Силуанов, такие меры принесут федеральному бюджету около 40 млрд рублей.

    «Сегодня мы рассматривали бюджет в целом, и среди доходов федерального бюджета учтены предложения по увеличению акцизов постепенно на 50 копеек с января и с июля следующего года, — рассказал Силуанов. — Общий объем повышения акцизов на 50 копеек за литр по дизелю и по бензину оценивается в размере 40 млрд рублей».

    Правительство РФ одобрило двухэтапное повышение акцизов на топливо

    Ранее стало известно, что правительством запланировано двухэтапное повышение акцизов на топливо — сначала 1 января, а после 1 июля 2018 года стоимость акциза повысится на 50 копеек за литр бензина.

    По словам Силуанова, полученные от повышения акцизов средства будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму и Калининградской области.

    Правительство РФ одобрило двухэтапное повышение акцизов на топливо

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    Автор: Валентин Меликов
    #силуанов
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