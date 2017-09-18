Сирия новости 18 сентября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали беженцев в Хасаке

В Избранное

Сирия, 18 сентября. САА при поддержке ВКС РФ продолжает продвижение в Дейр эз-Зоре, милиция YPG арестовала нескольких жителей лагеря Мабрука без объяснения причин, боевики атакуют позиции САА в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Идлибе, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: казнило четырех командиров в Абу-Кемале, теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Файлак ар-Рахман»: противостоит САА в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: стягивает силы к границе с Турцией.

Курды: арестовали многих беженцев в лагере Мабрука, противостоят ИГ* в Ракке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков радикальных группировок в районе Джобар Восточной Гуты. По данным военного Twitter-канала (@LamarAlkhateeb) правительственные войска используют в противостоянии с радикальными формированиями тяжелую артиллерию. Военный источник в Twitter (@SyriaEventSY) сообщает, что боевики ведут минометный обстрел района Аль-Аббасин провинции Дамаск.

Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте группировки «Файлак ар-Рахман» и «Тахрир аш-Шам» заключили временное перемирие. После этого местные источники писали об атаке боевиков «Файлак ар-Рахман» на позиции армии САР в Джобаре.

Провинция Дейр эз-Зор

Армия САР при поддержке ВКС РФ продолжают продвижение в Дейр эз-Зоре. Местный источник в Twitter (@saad_nassif) сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) пытается установить контроль над кварталом Хавиджат Сакр в административном центре провинции Дейр эз-Зор. Ранее сообщалось, что эффективная работа ВКС России позволила сирийской армии форсировать Евфрат. В настоящее время войска закрепляются на занятых рубежах и продвигаются вглубь территории к северу от Дейр эз-Зора. Местные СМИ сообщают также, что САА при поддержке ВКС РФ выбила ИГ из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивает наступление в восточном направлении.

В городе Абу-Кемаль террористы «Исламского государства»* казнили четырех полевых командиров за побег с поля боя в городе Анна в иракской провинции Анбар. Об инциденте сообщает Alsumaria News.

Провинция Идлиб

Боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными боевиками зафиксированы в поселении Аль-Тамана на юге Идлиба. По данным одного из местных источников, опубликованным в Twitter (@aboomran962), артиллерия правительственных войск ведет обстрел позиций радикальных формирований в населенном пункте.

Напомним, административный центр и часть поселений провинции Идлиб находится под контролем коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой радикалами «Джебхат ан-Нусры»*. Несколько дней назад группировки «Ахрар аш-Шам» и Сирийская свободная армия (ССА) при поддержке других формирований, действующих в провинции, предприняли попытку организовать военный переворот с целью установления контроля над территориями региона. Сейчас часть боевиков «Тахрир аш-Шам» патрулирует север и северо-запад Идлиба, арестовывая членов «Ахрар аш-Шам» и ССА. Кроме того, сторонники «Ан-Нусры» стягивают силы к турецко-сирийской границе, где находится более 80 единиц военной техники турецких войск.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Информационное агентство Damascus Now сообщает в своем аккаунте в социальной сети Twitter (@now_damascus), что в эпицентре вооруженного столкновения находится развязка Ан Наим и район Ар Рашид. Ранее сообщалось о столкновениях противников в нескольких кварталах недалеко от Национальной больницы в центральной части города Ракка.

Бойцов курдского ополчения поддерживают ВВС международной коалиции. В результате последнего боевого вылета самолеты альянса во главе с США уничтожили мечеть Ибн Абдель-Азиз в квартале Нахда.

Провинция Хасака

Командир курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Кара Камишло погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Хасака-Камышлы. Об инциденте сообщает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@soheb1199).

Милиция YPG окружила лагерь беженцев Мабрука в пригороде Рас аль-Айна и арестовала многих его жителей, пишет источник в Twitter (@soheb1199). Автор публикации подчеркивает, что задержания проходили без объяснения причин.

По данным местного Twitter-канала (@soheb1199) в районе сирийско-турецкой границы в провинции Хасака замечены турецкие вертолеты.

Ирак

ВВС Ирака нанесли несколько ударов по конвою «Исламского государства», движущемуся в районе Аль-Мтебижа на границе провинций Салах эд-Дин и Дияла. Об этом сообщает Alsumaria News. Iraqi News передает, что в результате авиаударов был нейтрализован высокопоставленный член «Исламского государства».

Верховный суд Ирака одобрил петицию премьер-министра Хайдера аль-Абади, в которой он попросил приостановить референдум о независимости Курдистана, сообщает Iraqi News. Ранее политик высказывал мнение, что отделение курдской территории не пойдет на пользу ни Ираку, ни гражданам возможного нового независимого государства. Кроме того, власти Ирана обещали закрыть границу с иракским Курдистаном, если референдум состоится.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)