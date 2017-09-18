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Сэмюэл Джонсон: чем знаменит британский Ломоносов
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    Сэмюэл Джонсон: чем знаменит британский Ломоносов

    Сэмюэл Джонсон: чем знаменит британский Ломоносов

    308 лет назад родился британский литературный критик, лексикограф (составитель словарей) и поэт Сэмюэл Джонсон, которого называют одним из ярчайших деятелей эпохи Просвящения. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.
    15:52 18 Сентября 2017
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    Кто такой Сэмюэл Джонсон

    Сэмюэл Джонсон: чем знаменит британский Ломоносов

    Сэмюэл Джонсон родился 18 сентября 1709 года в Личфилде (Стаффордшир, Великобритания — прим. ред.). Мальчик рос в семье скромного торговца и страдал от синдрома Туретта (генетическое расстройство ЦНС, при котором наблюдаются нервные тики). Однако это не помешало ему стать известнейшим литературным критиком и поэтом того времени.
    Джонсона называли английским Вольтером, так как его влияние на современников было таким же весомым, как у французского деятеля Просвещения на континентальную Европу, а его вклад в британскую культуру сравнивают со вкладом Ломоносова в русскую.
     

    Чем прославился?

    Сэмюэл Джонсон: чем знаменит британский Ломоносов

    — В 1759 году Джонсон написал философскую повесть «История Расселасса, принца Абиссинского». Она во многом перекликается с «Кандидом» Вольтера.
    — В 1765 году выпустил собрание сочинений Уильяма Шекспира. При этом автор написал к нему предисловие, в котором высказал новый для тех времен взгляд на закон драматического творчества в британской литературе.
    — В 1779-17881 годах выпустил «Жизнеописание важнейших английских поэтов». Стоит отметить, что литератор не только привел биографию известных поэтов, но и выступил как критик их произведений.
    — Однако самый известный труд, который принес Сэмюэлу Джонсону славу и признание, — «Словарь английского языка». Работа над ним заняла девять лет, а сама книга до сих пор не утратила ценности. Кстати, именно словарь принес Джонсону степень магистра искусств Оксфордского университета.
     

    Известные афоризмы

    Сэмюэл Джонсон: чем знаменит британский Ломоносов

    Сэмюэл Джонсон стал известным также благодаря своим афоризмам. Ему же приписывается популярное с конца XVIII века выражение «Патриотизм — последнее прибежище негодяя». Вот еще несколько: «Наш первый долг — служить обществу», «Почему-то мир так устроен, что о свободе громче всех кричат надсмотрщики рабов», «Пример всегда воздействует сильнее, чем проповедь», «Жизнь в обществе невозможна без взаимных уступок», «Если ты устал от Лондона, ты устал от жизни», «Жить — значит непрерывно двигаться вперед», «Каждый из нас лентяй — или надеется стать им», «Захватывающая история редко бывает правдивой».
     

    Смерть

    В возрасте 75 лет известный литератор имел подагру, астму, водянку и рак. 13 декабря доктор Сэмюэль Джонсон умер в возрасте 75 лет. Похоронен в Вестминстерском аббатстве 20 декабря. К слову, компания Google опубликовала в день рождения новый дудл, посвященный великому английскому лексикографу.

     

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