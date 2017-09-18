Сэмюэл Джонсон: чем знаменит британский Ломоносов

Кто такой Сэмюэл Джонсон Сэмюэл Джонсон родился 18 сентября 1709 года в Личфилде (Стаффордшир, Великобритания — прим. ред.). Мальчик рос в семье скромного торговца и страдал от синдрома Туретта (генетическое расстройство ЦНС, при котором наблюдаются нервные тики). Однако это не помешало ему стать известнейшим литературным критиком и поэтом того времени. Джонсона называли английским Вольтером, так как его влияние на современников было таким же весомым, как у французского деятеля Просвещения на континентальную Европу, а его вклад в британскую культуру сравнивают со вкладом Ломоносова в русскую.

Чем прославился? — В 1759 году Джонсон написал философскую повесть «История Расселасса, принца Абиссинского». Она во многом перекликается с «Кандидом» Вольтера. — В 1765 году выпустил собрание сочинений Уильяма Шекспира. При этом автор написал к нему предисловие, в котором высказал новый для тех времен взгляд на закон драматического творчества в британской литературе. — В 1779-17881 годах выпустил «Жизнеописание важнейших английских поэтов». Стоит отметить, что литератор не только привел биографию известных поэтов, но и выступил как критик их произведений. — Однако самый известный труд, который принес Сэмюэлу Джонсону славу и признание, — «Словарь английского языка». Работа над ним заняла девять лет, а сама книга до сих пор не утратила ценности. Кстати, именно словарь принес Джонсону степень магистра искусств Оксфордского университета.

Известные афоризмы Сэмюэл Джонсон стал известным также благодаря своим афоризмам. Ему же приписывается популярное с конца XVIII века выражение «Патриотизм — последнее прибежище негодяя». Вот еще несколько: «Наш первый долг — служить обществу», «Почему-то мир так устроен, что о свободе громче всех кричат надсмотрщики рабов», «Пример всегда воздействует сильнее, чем проповедь», «Жизнь в обществе невозможна без взаимных уступок», «Если ты устал от Лондона, ты устал от жизни», «Жить — значит непрерывно двигаться вперед», «Каждый из нас лентяй — или надеется стать им», «Захватывающая история редко бывает правдивой».