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В Грузии назвали Россию 2018 года главной целью покровителей Саакашвили
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    В Грузии назвали Россию 2018 года главной целью покровителей Саакашвили

    15:17  18 Сентября 2017
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    В Грузии назвали Россию 2018 года главной целью покровителей Саакашвили

    Москва, 18 сентября. Грузинский политик и глава оппозиции Нино Бурджанадзе заявила, что главной целью американских спецслужб является «Россия 2018 года». Речь идет как о проведении чемпионата мира, так и о выборах президента РФ. По ее мнению, ради достижения своих целей ЦРУ использует экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

    «Я уверена, что цель того, что сейчас делает Саакашвили, – это не только Порошенко и не только Украина, во-первых, его целью является и Грузия, но главная цель людей, которые стоят за его спиной, – это как раз Россия 2018 года», — заявила Бурджанадзе в интервью сайту «Звезда».

    В Грузии назвали Россию 2018 года главной целью покровителей Саакашвили

    Оппозиционер выразила мнение, что американские спецслужбы могут попытаться сорвать проведение мундиаля в РФ, поскольку предстоящий чемпионат мира «не дает спать» западным политикам. Бурджанадзе также усомнилась в том, что ЦРУ удастся создать серьезные проблемы на выборах президента России. Однако спецслужбы могут попытаться подготовить почву для того, чтобы выборы проходили на фоне дестабилизации ситуации на Украине.

    «Я уверена, что это большая игра, и частью этой игры является Саакашвили», – резюмировала она.

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    Автор: Борис Любимов
    #россия #чм #2018 #выборы-2018 #бурджанадзе #саакашвли
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