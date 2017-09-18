В Грузии назвали Россию 2018 года главной целью покровителей Саакашвили

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Москва, 18 сентября. Грузинский политик и глава оппозиции Нино Бурджанадзе заявила, что главной целью американских спецслужб является «Россия 2018 года». Речь идет как о проведении чемпионата мира, так и о выборах президента РФ. По ее мнению, ради достижения своих целей ЦРУ использует экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Я уверена, что цель того, что сейчас делает Саакашвили, – это не только Порошенко и не только Украина, во-первых, его целью является и Грузия, но главная цель людей, которые стоят за его спиной, – это как раз Россия 2018 года», — заявила Бурджанадзе в интервью сайту «Звезда».

Оппозиционер выразила мнение, что американские спецслужбы могут попытаться сорвать проведение мундиаля в РФ, поскольку предстоящий чемпионат мира «не дает спать» западным политикам. Бурджанадзе также усомнилась в том, что ЦРУ удастся создать серьезные проблемы на выборах президента России. Однако спецслужбы могут попытаться подготовить почву для того, чтобы выборы проходили на фоне дестабилизации ситуации на Украине.