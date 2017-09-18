Донбасс сегодня: ВСУ идут на Донецк, Киев не будет кормить ДНР и ЛНР, фейковые «надбавки» Порошенко

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Донбасс, 18 сентября. Украинский генерал готов взять Донецк и Луганск. Президент Украины Петр Порошенко готовится к Генассамблее ООН. Цена смерти в ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Взять Донецк — не проблема»

Генерал сухопутных войск ВСУ, командир сил оперативно-тактической группировки «Луганск» Олегом Микац заявил, что «взять Донецк — не проблема». Он отметил, что в случае «молниеносной» операции по взятию Донецка и Луганска мировое сообщество обвинит Киев в срыве минских соглашений, а Россия вынуждена будет ввести войска в Донбасс для защиты населения.

Специально для ФАН заявление украинского генерала прокомментировал начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов, позывной «Гудвин».

«Во-первых, если бы «воины котла» (ВСУ — прим. ФАН) реально могли бы взять Донецк и Луганск, они бы давно это сделали. Или предприняли бы масштабную попытку. Напомню, что с 2014 года такие попытки полностью прекратились, а каратели перешли к тактике локальных провокаций и обстрелов в угоду политическому режиму Киева. Они прекрасно понимают, что при попытке штурма попадут в еще один котел», — рассказал Гудвин.

Безсонов заметил, что техники и живой силы у противника больше, но «техникой управляют люди, которые давно уже поняли, что это гражданская война и умирать за незаконное правительство Киева они не собираются».

Что же касается заявления генерала ВСУ о вводе российских войск в Донбасс после его вероятного взятия, «Гудвин» заметил: «Он своим комментарием фактически признал, что российских войск в Донбассе нет. Или это оговорка по Фрейду, или генерал немного подзабыл об официальном курсе Киева».

Киев не хочет и не будет кормить «террористов»

Украинский дипломат Богдан Яременко предостерег президента Порошенко от «хитрой уловки» России в виде миротворцев в Донбассе. Как заметил дипломат, любой вариант размещения миротворческого контингента, даже самый выгодный для Киева — размещение с полным мандатом, в том числе и по российско-украинской границе, — в конечном итоге погубит Украину.

Речь идет о том, что, даже получив контроль над Донбассом посредством «голубых касок», украинское государство не в состоянии взять на себя финансовую, материальную и гуманитарную ответственность за содержание и возрождение региона. Данный выпад, адресованны прежде всего лидерам европейских государств в очередной раз показал отношение Киева к людям, проживающим в ДНР и ЛНР, и безальтернативность выбранного республиками курса на дальнейшее отделение от Украины.

Оперативная обстановка

ВСУ плавно и динамично «утюжат» «родную землю» Донетчины и Луганщины. Так, за минувшие сутки с позиций киевских силовиков по 28 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено до 150 артиллерийских снарядов и мин различного калибра. Таким образом, солдаты ВСУ и Нацгвардии нарушили режим прекращения огня 77 раз, установив новый «рекорд» «школьного» перемирия по числу его срывов.

Власти обеих республик едины во мнении, что эскалация по всей зоне конфликта связана с предстоящим выступлением Порошенко на Генеральной ассамблее ООН 20 сентября.

Фейковые «надбавки» Порошенко

Минувшая неделя ознаменовалась для украинских армейцев и бойцов карательных батальонов новой «перемогой» от президента Украины. Порошенко торжественно объявил, что зарплата бойцов первой линии достигла «психологического максимума» и составляет не ниже 17 тысяч гривен.

Так ли это на самом деле, корреспондент ФАН поинтересовался у собственного источника в штабе так называемой АТО Краматорска. «Это так, но только теоретически. Есть и другие закрытые директивы, которые не позволяют обеспечить достойной оплатой службу всех солдат. Я напомню вам, что 17 тысяч — это не только денежное обеспечение, которое само по себе составляет всего 7 тысяч гривен. А 17 должно получаться с доплатой в 10 тысяч за полный месяц несения службы на первой линии», — рассказал он.

По словам источника, на самом деле максимальное содержание подавляющего большинства солдат составляет 7-10 тысяч гривен. При выполнении боевых задач сумма может увеличиваться, но не до 17 тысяч, а до 12-14 максимум. В общей массе своей по документам солдаты приписаны ко второй линии обороны, говорить о 17 тысячах не приходится.

В заключении лишь отметим, что, несмотря на несоответствие слов Порошенко реальному положению дел, это не мешает некоторым подразделениям украинской армии расстреливать мирных жителей городов Донбасса и ежедневно рушить объекты инфраструктуры.