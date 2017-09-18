Министр финансов РФ объяснил отказ от индексации пенсий работающих пенсионеров

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Москва, 18 сентября. Пенсии работающих пенсионеров не будут проиндексированы в 2018 году. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

По его словам, власти страны планируют сохранить режим по работающим пенсионам, который действует в 2017 году. Таким образом, индексация пенсий этой категории граждан в 2018 году предусмотрена не будет.

Силуанов пояснил, что в России зафиксирован рост реальных зарплат, и в 2018 году они будут расти быстрее, чем инфляция. Поэтому у работающих пенсионеров, по его словам, «есть возможность иметь больше средств и доходов». После прекращения трудовой деятельности пожилым россиянам проиндексируют пенсию за все посвященные работе годы.

«Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение работающих пенсионеров. Это же их выбор», — сказал Силуанов.

Добавим, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство намерено добиваться дальнейшего роста пенсий в стране.