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Министр финансов РФ объяснил отказ от индексации пенсий работающих пенсионеров
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    Министр финансов РФ объяснил отказ от индексации пенсий работающих пенсионеров

    14:49  18 Сентября 2017
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    Министр финансов РФ объяснил отказ от индексации пенсий работающих пенсионеров

    Москва, 18 сентября. Пенсии работающих пенсионеров не будут проиндексированы в 2018 году. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

    По его словам, власти страны планируют сохранить режим по работающим пенсионам, который действует в 2017 году. Таким образом, индексация пенсий этой категории граждан в 2018 году предусмотрена не будет.

    Силуанов пояснил, что в России зафиксирован рост реальных зарплат, и в 2018 году они будут расти быстрее, чем инфляция. Поэтому у работающих пенсионеров, по его словам, «есть возможность иметь больше средств и доходов». После прекращения трудовой деятельности пожилым россиянам проиндексируют пенсию за все посвященные работе годы.

    Министр финансов РФ объяснил отказ от индексации пенсий работающих пенсионеров

    «Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение работающих пенсионеров. Это же их выбор», — сказал Силуанов.

    Добавим, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство намерено добиваться дальнейшего роста пенсий в стране.

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    Автор: Борис Любимов
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