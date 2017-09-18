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Как отдыхаем в 2018 году: Новый год, 23 февраля и 8 Марта, майские каникулы и другие праздники
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    Как отдыхаем в 2018 году: Новый год, 23 февраля и 8 Марта, майские каникулы и другие праздники

    16:14  18 Сентября 2017
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    Как отдыхаем в 2018 году: Новый год, 23 февраля и 8 марта, майские каникулы и другие праздники

    Стало известно, что в 2018 году россияне, помимо отпуска и «обычных» выходных, будут усиленно отдыхать еще 28 дней. Полноценный отпуск, причем оплачиваемый. Эта роскошь стала следствием переносов выходных в связи с праздничными днями.

    Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала проект постановления правительства РФ о переносе праздничных дней в 2018 году. В связи с этим у россиян будут солидные новогодние каникулы, «длинные» праздники на 23 февраля и 8 Марта, вполне приличные майские каникулы, а также будет возможность расслабиться в июне и в ноябре.

    Как отдыхаем на Новый год

    Новогодние каникулы 2017—2018 будут десятидневными — с субботы, 30 декабря 2017 года, по понедельник, 8 января 2018 года, включительно. Таким образом, последний официальный рабочий день будет в пятницу, 29 декабря, а первый трудовой день в новом 2018 году — во вторник, 9 января. Тут, как предупреждают медики, главное правильно рассчитать свои силы и не увлекаться горячительными напитками с жирной калорийной закуской.

    День защитника Отечества 23 февраля

    На День защитника Отечества россияне смогут отдохнуть три дня — с пятницы, 23 февраля, до воскресенья, 25 февраля, включительно. Это удобно, поскольку не придется идти на работу сразу от праздничного стола.

    На День защитника Отечества россияне смогут отдохнуть три дня

    Женский день 8 Марта

    Женщинам в 2018 году также повезет, хотя бы в том, что касается их праздника. На традиционно популярный в России Международный женский день нам предстоит гулять и отдыхать целых четыре дня — с четверга, 8 марта, по воскресенье, 11 марта. Это весьма удобно, поскольку, как и после Дня защитника Отечества, не придется «вставать к станку» сразу после бурного отмечания.

    Майские грядки

    Удачно сложится для россиян и начало дачного сезона — на 1 мая россиянам подарят сразу четыре выходных дня, и это не считая одиноко стоящего 9 мая.

    Майские каникулы начнутся в воскресенье, 29 апреля, (субботу, 28 апреля, уж придется поработать) и продлятся четыре дня — до 2 мая включительно.

    Календарь праздников на 2018 год

    День России — повод отдохнуть

    На День России, который отмечается 12 июня, тоже удастся отдохнуть подольше — маленькие летнике каникулы для работающих россиян продлятся с воскресенья, 10 июня, по среду, 12 июня, включительно. За это придется поработать в субботу, 9 июня.

    День России — повод отдохнуть

    День народного единства — красный день календаря

    Хотя 7 ноября в России давно не выходной, но привычку попраздновать в разгар осени не отменишь, поэтому у нас есть праздник День народного единства, который отмечается 4 ноября. В связи тем, что в будущем году 4 ноября приходится на воскресенье, россиянам компенсировали эту утрату. Поэтому отдыхать нам предстоит с пятницы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября включительно.

    А там, как говорится, и Новый год не за горами, и, судя по календарю, с 29—30 декабря 2018 года Россия вновь уйдет на десятидневные новогодние каникулы.

    День народного единства — красный день календаря

    Кто самый ленивый

    Россия занимает первое место в мире по количеству нерабочих дней. Россияне ежегодно получают 40 оплачиваемых нерабочих дней, складывающихся из 28-дневного отпуска и 12 выходных дней, связанных с государственными праздниками.

    На втором месте среди любителей отдохнуть — Италия и Швеция, граждане этих стран отдыхают по 36 дней.

    Следом идут жители Бразилии, Норвегии, Финляндии и Франции, у которых по 35 выходных дней.

    На последнем месте — Мексика, где всего семь дней оплачиваемого отпуска плюс шесть праздничных дней.

    В Китае чуть лучше — пятидневный отпуск плюс 11 дней праздников.

    В США — десятидневный отпуск и десять дней государственных праздников.

    По продолжительности отпуска Россия на втором месте (28 дней), уступая только Бразилии, где трудящиеся отдыхают 30 дней.

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    Автор: Алексей Громов
    #праздники #новый год
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