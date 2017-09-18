Делегация России на сессии ООН назвала фальшивкой новый доклад комиссии по Сирии

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Женева, 18 сентября. Независимая комиссия по расследованию нарушений прав человека в Сирии не является независимой структурой. По словам представителя российской делегации на сессии Совета ООН по правам человека Алексея Гольтяева, данная организация намеренно вводит мировое сообщество в заблуждение, а ее очередной доклад, в котором Дамаск в очередной раз обвиняют в применении химического оружия, представляет собой откровенную фальшивку.

Он указал на то, что в докладе комиссии нет ни слова о военных преступлениях, которые совершили Вооруженные силы США и их партнеры по коалиции в ходе штурма Ракки. Комиссия также пытается оправдать удар по мечети в Аль- Джине, унесший десятки жизней ни в чем не повинных людей.

Гольтяев отметил, что Россия давно добивается от инспекторов выезда в Хан-Шейхун и Шайрат для установления истины «на месте», при этом «Совместный механизм по расследованию ОЗХО-ООН еще не пришел к каким-либо конкретным заключениям, но комиссия «уже узурпировала право указывать виновных».

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что расследование, касающееся применения химоружия в Сирии, должно быть непредвзято и деполитизировано.