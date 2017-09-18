Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Жилые дома построят на намыве в Финском заливе в Петербурге
Происшествия
Свадебная традиция обернулась трагедией в Курске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Свадебная традиция обернулась трагедией в Курске

    14:55  18 Сентября 2017
    309

    Свадебная традиция обернулась трагедией в Курске

    Курск, 18 сентября. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту внезапной гибели брата жениха в Курске во время свадьбы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления Следственного комитета России по Курской области. 

    По данным ведомства, трагедия случилась в минувшую субботу на улице Тропинка в Курске.

    Согласно информации следствия, в «Роще невест» брат жениха забрался на дерево, чтобы повесить ленты, но неожиданно упал с семиметровой высоты, сообщает «Свободная пресса».

    Свадебная традиция обернулась трагедией в Курске

    Отмечается, что при падении мужчина сломал шейный отдел позвоночника, от серьезных травм он скончался до приезда скорой помощи.

    На место прибыли экстренные службы, в том числе медики, которые, к сожалению, констатировали смерть мужчины. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #курск #свадьба #ск рф #следствие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 1028

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        18918

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7858

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6597

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9663
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        1033
        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        11:36   18 Сентября 2017
        11583
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        9157
        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        7:34   18 Сентября 2017
        10731