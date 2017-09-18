Свадебная традиция обернулась трагедией в Курске

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Курск, 18 сентября. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту внезапной гибели брата жениха в Курске во время свадьбы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления Следственного комитета России по Курской области.

По данным ведомства, трагедия случилась в минувшую субботу на улице Тропинка в Курске.

Согласно информации следствия, в «Роще невест» брат жениха забрался на дерево, чтобы повесить ленты, но неожиданно упал с семиметровой высоты, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что при падении мужчина сломал шейный отдел позвоночника, от серьезных травм он скончался до приезда скорой помощи.

На место прибыли экстренные службы, в том числе медики, которые, к сожалению, констатировали смерть мужчины.