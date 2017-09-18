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Умер генеральный директор клуба ветеранов «Спартака» Егорович
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    Умер генеральный директор клуба ветеранов «Спартака» Егорович

    14:53  18 Сентября 2017
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    Умер генеральный директор клуба ветеранов «Спартака» Егорович

    Москва, 18 сентября. Генеральный директор клуба ветеранов ФК «Спартак» Вячеслав Егорович скончался сегодня в возрасте 71 года. Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».

    Когда-то Егорович выступал в «Спартаке» на позиции форварда. С ним команда в 1971 году завоевала Кубок СССР, а сам Вячеслав Владимирович получил в этом турнире звание лучшего бомбардира Советского Союза.

    Начальником команды ветеранов «красно-белых» Егорович стал еще в 1990 году, и с тех пор был бессменным организатором товарищеских матчей и турниров ветеранов «Спартака» в стране.

    «ФК «Спартак-Москва» выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким покойного. О месте и времени похорон Вячеслава Егоровича мы сообщим дополнительно», — пишет пресс-служба клуба.

    Умер генеральный директор клуба ветеранов «Спартака» Егорович

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    Автор: Валентин Меликов
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