Путин назначил нового посла России на Маврикии

В Избранное

Москва, 18 сентября. Президент России Владимир Путин назначил Константина Климовского новым послом России на Маврикии, говорится в указе, подписанном российским лидером.

«Назначить Климовского Константина Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — говорится в документе, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого Климовский работал в министерстве иностранных дел России в качестве заместителя директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом. Ранее российским послом на Маврикии был Вячеслав Никифоров.