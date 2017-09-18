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МИД ФРГ объяснил, что мешает быстрому согласованию резолюции СБ ООН по миротворцам в Донбассе
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    МИД ФРГ объяснил, что мешает быстрому согласованию резолюции СБ ООН по миротворцам в Донбассе

    14:33  18 Сентября 2017  /обновлено: 14:39  18 Сентября 2017
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    МИД ФРГ объяснил, что мешает быстрому согласованию резолюции СБ ООН по миротворцам в Донбассе

    Берлин, 18 сентября. Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер высказал мнение, что германское внешнеполитическое ведомство не рассчитывает на быстрое согласование в СБ ООН резолюции о направлении миротворцев в Донбасс. Он отметил, что в настоящее время сохранены нейсности о том, «какими могут быть параметры резолюции».

    «Мы считаем маловероятным, что дело на этой неделе дойдет до конкретных переговоров в Совете безопасности», — заявил Шефер.

    Ранее ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич сообщил газете «Известия», что вопрос о будущем размещении миротворческой миссии в Донбассе и ее полномочиях очень важен: высок риск провокаций и дальнейшей эскалации конфликта в случае, если стороны конфликта не смогут прийти к договоренности о послевоенном устройстве до начала операции.

    Напомним, что в Кремле призывают «на размывать» суть предложения Москвы о вводе миротворческой миссии на территорию Донбасса.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс
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