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Берлин, 18 сентября. Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер высказал мнение, что германское внешнеполитическое ведомство не рассчитывает на быстрое согласование в СБ ООН резолюции о направлении миротворцев в Донбасс. Он отметил, что в настоящее время сохранены нейсности о том, «какими могут быть параметры резолюции».

«Мы считаем маловероятным, что дело на этой неделе дойдет до конкретных переговоров в Совете безопасности», — заявил Шефер.

Ранее ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич сообщил газете «Известия», что вопрос о будущем размещении миротворческой миссии в Донбассе и ее полномочиях очень важен: высок риск провокаций и дальнейшей эскалации конфликта в случае, если стороны конфликта не смогут прийти к договоренности о послевоенном устройстве до начала операции.

Напомним, что в Кремле призывают «на размывать» суть предложения Москвы о вводе миротворческой миссии на территорию Донбасса.