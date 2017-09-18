Губернатор Подмосковья поблагодарил участников акции «Наш лес» в Щелкове

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Москва, 18 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность участникам акции «Наш лес». Только на центральной площадке в Щелковском районе участие в акции приняли более 7,5 тысяч человек, а в рамках массовых посадок деревья посадили более 150 тысяч человек.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», акция проходила на площади более 1000 гектаров. При этом участники посадили более 1,7 млн деревьев. На центральной площадке близ деревни Топорково было высажено более 140 тысяч саженцев.