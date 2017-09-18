Губернатор Подмосковья поблагодарил участников акции «Наш лес» в Щелкове
Москва, 18 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность участникам акции «Наш лес». Только на центральной площадке в Щелковском районе участие в акции приняли более 7,5 тысяч человек, а в рамках массовых посадок деревья посадили более 150 тысяч человек.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», акция проходила на площади более 1000 гектаров. При этом участники посадили более 1,7 млн деревьев. На центральной площадке близ деревни Топорково было высажено более 140 тысяч саженцев.
«Я хотел бы обратить внимание на акцию, которая стала традиционной, доброй, важной в нашем Подмосковье. Хочу поблагодарить всех жителей, всех гостей, каждого, кто принял участие в этом очень важном, благородном деле», — заявил губернатор Воробьев, отметив, что за время акции удалось восстановить лес, уничтоженный жуком-короедом.