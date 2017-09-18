Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Иномарка сбила двух девушек на улице Советской Армии в Самаре
Общество
Новый кроссовер Volkswagen Touareg заметили на дорогах Москвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новый кроссовер Volkswagen Touareg заметили на дорогах Москвы

    14:51  18 Сентября 2017
    371

    Новый кроссовер Volkswagen Touareg сфотографировали на дорогах Москвы

    Москва, 18 сентября. Новое поколение автомобиля Volkswagen Touareg заметили на дорогах Москвы. Фото с Volkswagen Touareg 2018 было опубликовано на странице «Авто Mail.Ru» в Instagram.

    Новое поколение внедорожника впервые запечатлели на российских дорогах. Наличие черного камуфляжа на иномарке с немецкими номерами не помешало различить детали экстерьера, выдающие принадлежность модели к Volkswagen Touareg. Предполагается, что машина проходит тест-драйв. 

    Новый кроссовер Volkswagen Touareg сфотографировали на дорогах Москвы

    Напомним, кроссовер построят на платформе MLB Evo, его внешность будет выполнена в стилистике последних автомобилей Volkswagen. Ожидается, что силовая линейка авто будет представлена турбированными бензиновыми агрегатами объемом 2 и 3 литра, и дизельными моторами. Впоследствии в продажу поступит новое поколение Volkswagen Touareg с гибридной установкой.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 1022

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        18914

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7857

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6597

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9663
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        1022
        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        11:36   18 Сентября 2017
        11542
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        9012
        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        7:34   18 Сентября 2017
        10693