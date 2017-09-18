Новый кроссовер Volkswagen Touareg заметили на дорогах Москвы

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Москва, 18 сентября. Новое поколение автомобиля Volkswagen Touareg заметили на дорогах Москвы. Фото с Volkswagen Touareg 2018 было опубликовано на странице «Авто Mail.Ru» в Instagram.

Новое поколение внедорожника впервые запечатлели на российских дорогах. Наличие черного камуфляжа на иномарке с немецкими номерами не помешало различить детали экстерьера, выдающие принадлежность модели к Volkswagen Touareg. Предполагается, что машина проходит тест-драйв.

Напомним, кроссовер построят на платформе MLB Evo, его внешность будет выполнена в стилистике последних автомобилей Volkswagen. Ожидается, что силовая линейка авто будет представлена турбированными бензиновыми агрегатами объемом 2 и 3 литра, и дизельными моторами. Впоследствии в продажу поступит новое поколение Volkswagen Touareg с гибридной установкой.