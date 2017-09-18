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Владелец «Спартака» рассказал о ситуации вокруг тренера Карреры
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    Владелец «Спартака» рассказал о ситуации вокруг тренера Карреры

    14:21  18 Сентября 2017
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    Владелец «Спартака» рассказал о ситуации вокруг тренера Карреры

    Москва, 18 сентября. Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал про сложившуюся ситуацию вокруг главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    Как пишет ряд СМИ, после гостевого матча против «Тосно» в рамках 10-го тура чемпионата России итальянский специалист обвинил своих игроков в том, что они хотят добиться его отставки.

    Федун отказался комментировать эту ситуацию и отметил, что все вопросы по данному вопросу нужно задавать генеральному директору «Спартака» Сергею Родионову, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Владелец «Спартака» рассказал о ситуации вокруг тренера Карреры

    Напомним, ранее клуб «Тосно» вдесятером сумел добиться ничейного результата в матче против москвичей, проигрывая по ходу встречи 0:2. Столичный клуб потерял очередные очки и занимает 8-ю строчку в таблице чемпионата. 

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    Автор: Дана Балан
    #москва #спартак #федун #каррера
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