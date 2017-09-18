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Перспективный большой десантный корабль «Кашалот»: новый облик российского флота
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    Перспективный большой десантный корабль «Кашалот»: новый облик российского флота

    14:20  18 Сентября 2017
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    В Российской Федерации ведется разработка собственного большого десантного корабля, который будет способен транспортировать вертолеты, десятки единиц наземной техники, а также несколько сотен морских пехотинцев. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Корабль «Кашалот» призван стать аналогом французских «Мистралей», которых Франция отказалась предоставить России по политическим убеждениям. Разработан корабль Крыловским государственным научным центром для нужд Военно-морских сил Российской Федерации. Производством «Кашалота» занимаются Северная верфь, Балтийский завод и Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Производство планируется с 2020 года (строительство этих кораблей займет три-четыре года), принятие на службу ВМФ РФ ожидается в 2025 году.

    Предполагается, что «Кашалот» сможет брать на борт до 450 морских пехотинцев, до 80 единиц боевой техники, а также до 16 вертолетов. Водоизмещение корабля составит от шести до 30 тысяч тонн. Скорость — 22 узла.

    Кроме того, «Кашалот» будет оснащен 175-мм универсальной артиллерийской установкой АК-176М, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-МЕ», 30-мм зенитно-артиллерийским комплексом «Пальмира». Ожидается, что на борту корабля будут содержаться вертолеты типа Ка-27, Ка-29, Ка-52К, десантные катера проекта 11770 «Серна», а также десантно-штурмовые катера проекта 03160 «Раптор».

    Перспективный большой десантный корабль «Кашалот»: новый облик российского флота

    Заметим, что подобные корабли еще дальше уходят от прежней концепции десантных сил флота. Это уже полноценные универсальные десантные корабли со сплошной палубой и крупной авиагруппой. Планируется, что флот закажет не менее четырех кораблей.

    Отметим, что появление подобного корабля в нашем ВМФ произойдет впервые. Будет крайне любопытно посмотреть, как «Кашалот» впишется в новый облик российского флота.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #вмф рф #армия #флот
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