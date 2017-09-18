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Минфин допустил снижение налога на прибыль для предприятий в регионах России
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    Минфин допустил снижение налога на прибыль для предприятий в регионах России

    14:31  18 Сентября 2017
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    Минфин допустил снижение налога на прибыль для предприятий в регионах России

    Москва, 18 сентября. Министр финансов России Антон Силуанов предложил разрешить региональным властям снижать налог на прибыль для предприятий с оборотом 150–500 миллионов рублей в год.

    В министерстве финансов допустили снижение налога на прибыль для некоторых предприятий.

    «Мы считаем, что возможно было бы в законодательстве дать право субъектам или в федеральном законодательстве прописать о том, что ставки налога на прибыль для таких предприятий, находящихся в промежутке от 150 до 500 миллионов оборота, иметь пониженную ставку налога на прибыль», — констатировал глава ведомства.

    Минфин допустил снижение налога на прибыль для предприятий в регионах России

    Как пояснил Силуанов, это необходимо для развития малого и среднего бизнеса в регионах, передает «Газета.ru».

    Ранее, 14 сентября, президент России Владимир Путин встретился с Силуановым, а также провел совещания с руководителями администрации Кремля.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #силуанов #минфин #прибыль #налог
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