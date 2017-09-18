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Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ выбила боевиков ИГ из ряда деревень на востоке Евфрата
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    Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ выбила боевиков ИГ из ряда деревень на востоке Евфрата

    14:12  18 Сентября 2017  /обновлено: 14:28  18 Сентября 2017
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    Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ выбила боевиков ИГ из ряда деревень на востоке Евфрата

    Москва, 18 сентября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ выбила боевиков ИГ* (террористическая группировка запрещена в России) из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивает наступление в восточном направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

    По данным российского ведомства, штурмовые отряды армии Сирии смогли выбить экстремистов ИГИЛ* (запрещена в России) из ряда деревень на восточном берегу Евфрата, а также развивают наступление в восточном направлении.

    Ранее сообщалось, что правительственная армия САР форсировала Евфрат благодаря мощной поддержке ВКС России

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #сирия #иг #вкс рф #игил #евфрат
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