Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ выбила боевиков ИГ из ряда деревень на востоке Евфрата

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Москва, 18 сентября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ выбила боевиков ИГ* (террористическая группировка запрещена в России) из ряда деревень на восточном берегу Евфрата и развивает наступление в восточном направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, штурмовые отряды армии Сирии смогли выбить экстремистов ИГИЛ* (запрещена в России) из ряда деревень на восточном берегу Евфрата, а также развивают наступление в восточном направлении.

Ранее сообщалось, что правительственная армия САР форсировала Евфрат благодаря мощной поддержке ВКС России.

* Организация запрещена на территории РФ.