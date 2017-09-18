Сирия и горящий флот ИГ: сирийская армия форсировала Евфрат благодаря поддержке ВКС РФ

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В сети было размещено видео авиаударов ВКС РФ по позициям «Исламского государства»* (запрещенная на территории России террористическая организация) и их судам на реке Евфрат.

В ходе операции были уничтожены паромные переправы, лодки и катера террористов в районе Дейр эз-Зора, а также в окрестностях селения Аль-Мухассан и острова Марийя. Благодаря действиям ВКС РФ, подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) смогли сегодня ночью переправиться через Евфрат, сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН). Правительственные войска успешно закрепились на восточном берегу реки. Первыми на левом берегу Евфрата были бойцы элитного сирийского подразделения «Охотники на ИГИЛ»*, передает информагентство Al-Masdar News.

Территории к востоку от Евфрата контролируются боевиками-игиловцами уже несколько последних лет. За это время террористы выстроили в регионе мощнейшую сеть оборонительных укреплений и наладили добычу нефти на нескольких крупных месторождениях, обеспечивающих финансовое благополучие самопровозглашенного халифата.

«Сирийским войскам предстоят еще непростые бои на том берегу Евфрата. Плацдармы на восточном берегу реки САА удалось занять только благодаря поддержке ВКС РФ. Только благодаря предварительным авиаударам с воздуха, форсирование Евфрата и стало возможным. Местность к востоку от Евфрата — фактически внутренний район ИГ*. Террористы безраздельно господствовали там долгое время. Инженерная инфраструктура для сопротивления там хорошо отстроена. Пока операция в самом разгаре, мы не знаем, что будет дальше, но, скорее всего, игиловцы прибегнут к своей излюбленной тактике и постараются спрятаться от ударов с воздуха в разветвленной сети подземных укрытий», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт Юрий Котенок.

За несколько дней до того, как сирийские войска еще начали переправляться через Евфрат, самолеты ВКС РФ подготовили все условия для этого наступления. Так, к примеру, для того чтобы спецподразделения могли форсировать реку, российская боевая авиация уничтожили крупную базу ИГ к северу от Дейр эз-Зора. По мнению Юрия Котенка, для успешного наступления на восточном берегу Евфрата сирийским военным также потребуется деятельная поддержка ВКС РФ.

«Конечно же, в широкой перспективе все эти очаги сопротивления террористических сил на территории Сирии — временное явление. Будем надеяться, что у Асада хватит сил их добить. Очевидно, что сделать это можно только последовательно, только шаг за шагом, постепенно развертывая линию фронта. У Дамаска недостаточно сил, чтобы одновременно вести зачистку всей территории Сирии. Но, несмотря на то, что сил мало, перед правительственными войсками стоит еще масса задач», — подводит итог Юрий Котенок.

* Организация запрещена на территории РФ.