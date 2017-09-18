Эксперт назвал преимущества инициативы Путина о миротворцах в Донбассе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не размывать суть инициативы Владимира Путина по присутствию миротворческих сил ООН в Донбассе. Он подчеркнул, что Россия системно и поступательно движется в сторону урегулирования данного конфликта, отметив, что при этом для разрешения проблемы необходимо участие и других сторон.

«Президент Владимир Путин и Москва последовательно проводят линию на всемирное способствование поисков урегулирования. В этой связи Россия является одной из стран-гарантов минских договоренностей, которые, как вы знаете, не исполняются из-за неготовности, нежелания Киева выполнять те однозначные пункты, которые написаны в подписанных всеми соответствующими странами документах», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что основная задача вооруженных миротворцев — обеспечить безопасность сотрудников миссии ОБСЕ. А значит, миротворцы должны присутствовать только на линии разграничения Вооруженных сил Украины и военных подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Официальный Киев, а также представители Соединенных Штатов Америки уже выразили свое несогласие с видением Владимира Путина возможности разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил уверенность в том, что США и Украина и в дальнейшем будут всячески препятствовать реализации концепции Путина.

«Представители Украины прямо заявили, что подобного рода инициативы для них неприемлемы. Представители Госдепа высказались, что размещение миротворцев на территории Донбасса, а также на российско-украинской границе является для них приоритетным. Эта позиция совершенно расходится с позицией России, с конкретными предложениями Владимира Путина. А именно: размещение миротворческих сил на линии разграничения и согласование размещения этих сил с представителями Луганской и Донецкой народных республик», — говорит Безпалько.

По словам эксперта, предложение Владимира Путина является наиболее конструктивным и соответствует характеру миротворческой миссии ООН. Богдан Безпалько говорит, что с определенными инициативами в поддержку этого сценария могли выступить международные организации, в том числе общественные, а также страны-члены ООН. Например, Германия, для которой урегулирование конфликта на Донбассе в том виде, в котором предлагает Владимир Путин, означало бы возможность возвращения нормальных торгово-экономических отношений с Россией.

Безпалько также отметил, что американская сторона может позволять себе постоянно обострять конфликт вокруг данной темы, поскольку не является подписантом минских соглашений и иных нормативно-правовых актов.

Почему США отвергли план России по Донбассу – в материале gazeta.ru.