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Медведев: Проект бюджета до 2020 года обеспечит выполнение соцобязательств
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    Медведев: Проект бюджета до 2020 года обеспечит выполнение соцобязательств

    14:35  18 Сентября 2017
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    Медведев: Проект бюджета до 2020 года обеспечит выполнение соцобязательств

    Москва, 18 сентября. Проект бюджета России на ближайшие три года сформирован таким образом, чтобы при любых экономических обстоятельствах социальные обязательства были выполнены. Об этом в понедельник сообщил глава правительства России Дмитрий Медведев. 

    По словам премьер-министра, при проектировании бюджета тщательное внимание уделялось двум приоритетным задачам.

    «Бюджет должен обеспечивать выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами и создавать условия для устойчивого экономического роста», — подчеркнул он.

    Медведев: Проект бюджета до 2020 года обеспечит выполнение соцобязательств

    Он также отметил, что «бюджет сформирован так, что при любых экономических обстоятельствах социальные обязательства будут исполнены, поскольку денежные средства в бюджете на это предусмотрены».

    Ранее стало известно, что налоговые поступления в российский бюджет за текущий год выросли на 32%. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #медведев #правительство
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