Медведев: Проект бюджета до 2020 года обеспечит выполнение соцобязательств

В Избранное

Москва, 18 сентября. Проект бюджета России на ближайшие три года сформирован таким образом, чтобы при любых экономических обстоятельствах социальные обязательства были выполнены. Об этом в понедельник сообщил глава правительства России Дмитрий Медведев.

По словам премьер-министра, при проектировании бюджета тщательное внимание уделялось двум приоритетным задачам.

«Бюджет должен обеспечивать выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами и создавать условия для устойчивого экономического роста», — подчеркнул он.

Он также отметил, что «бюджет сформирован так, что при любых экономических обстоятельствах социальные обязательства будут исполнены, поскольку денежные средства в бюджете на это предусмотрены».

Ранее стало известно, что налоговые поступления в российский бюджет за текущий год выросли на 32%.