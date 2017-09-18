Путин поручил построить в Калининграде морской терминал для круизных судов

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Москва, 18 сентября. Президент Путин дал поручение начать строительство нового морского терминала для круизных и грузопассажирских судов в Калининградской области уже в 2017 году. Новый морской терминал будет построен в городе Пионерском.

«Обеспечить начало строительства в 2017 году в городе Пионерском Калининградской области международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов с учетом необходимости завершения работ в срок, предусмотренный проектной документацией», — указано в опубликованном пресс-службой Кремля перечне поручений Владимира Путина по итогам проведенного в августе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

Проект строительства международного морского терминала «Пионерский» оценивается в 8 млрд рублей. Его реализацией будут заниматься Минтранс, Росморречфлот и правительство Калининградской области.

Ранее Ura.ru сообщало о планах постройки трех новых паромных линий, которые соединят Санкт-Петербург с Калининградом.