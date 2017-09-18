«Жириновцы» намерены разорвать «красный пояс» коммунистов на Брянщине
Брянск, 18 сентября. Брянские «жириновцы» намерены нанести сокрушительный удар по представителям коммунистической партии на Брянщине, заявил руководитель местного отделения ЛДПР Денис Семенов.
Как объяснил Семенов, коммунисты нарушили договоренность партий о недопустимости использования на выборах «различного рода «чернухи». Представители ЛДПР намерены отомстить запуском «хорошо сбалансированной антикоммунистической пропаганды».
«Нужно убрать КПСС, у которой осталось несколько голов, — заявил он. — К ним можно отнести как правящую партию, так и коммунистическую. Одна использует админресурс, гонит бюджетников и тех, кто в погонах на выборы, а другая — обманывает свой электорат лживыми лозунгами и засоряет людям головы своей идеологической утопией».
Либерал-демократы подчеркивают, что «разорвут так называемый «красный пояс» и откроют людям глаза на происходящее». Свои планы они назвали «подарком» для коммунистов в преддверии юбилея Октябрьской революции, передают местные СМИ.