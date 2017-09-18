«Жириновцы» намерены разорвать «красный пояс» коммунистов на Брянщине

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Брянск, 18 сентября. Брянские «жириновцы» намерены нанести сокрушительный удар по представителям коммунистической партии на Брянщине, заявил руководитель местного отделения ЛДПР Денис Семенов.

Как объяснил Семенов, коммунисты нарушили договоренность партий о недопустимости использования на выборах «различного рода «чернухи». Представители ЛДПР намерены отомстить запуском «хорошо сбалансированной антикоммунистической пропаганды».

«Нужно убрать КПСС, у которой осталось несколько голов, — заявил он. — К ним можно отнести как правящую партию, так и коммунистическую. Одна использует админресурс, гонит бюджетников и тех, кто в погонах на выборы, а другая — обманывает свой электорат лживыми лозунгами и засоряет людям головы своей идеологической утопией».

Либерал-демократы подчеркивают, что «разорвут так называемый «красный пояс» и откроют людям глаза на происходящее». Свои планы они назвали «подарком» для коммунистов в преддверии юбилея Октябрьской революции, передают местные СМИ.