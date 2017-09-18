В Госдуме объяснили, почему Саакашвили и его покровители не опасны для выборов-2018 в РФ

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Москва, 18 сентября. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, почему опальный политик Михаил Саакашвили и его «покровители из ЦРУ» не представляют никакой угрозы для выборов президента РФ в 2018 году.

«Естественно, никакой Саакашвили влиять на выборы президента Российской Федерации не в состоянии», — заявил Чепа РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Саакашвили якобы является «звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ», а цель этого проекта состоит в том, чтобы оказать воздействие на выборы президента РФ в 2018 году.