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Политика
В Госдуме объяснили, почему Саакашвили и его покровители не опасны для выборов-2018 в РФ
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    В Госдуме объяснили, почему Саакашвили и его покровители не опасны для выборов-2018 в РФ

    13:56  18 Сентября 2017  /обновлено: 14:07  18 Сентября 2017
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    В Госдуме объяснили, почему Саакашвили и его покровители не опасны для выборов-2018 в РФ

    Москва, 18 сентября. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, почему опальный политик Михаил Саакашвили и его «покровители из ЦРУ» не представляют никакой угрозы для выборов президента РФ в 2018 году. 

    «Естественно, никакой Саакашвили влиять на выборы президента Российской Федерации не в состоянии», — заявил Чепа РИА Новости

    Ранее СМИ сообщили, что Саакашвили якобы является «звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ», а цель этого проекта состоит в том, чтобы оказать воздействие на выборы президента РФ в 2018 году.

    Депутат подчеркнул, что Саакашвили попросту играет роль провокатора, но ничего другого за ним нет. «Все, что он пытается делать, это дестабилизировать обстановку на Украине», — убежден Чепа.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #саакашвили #госдума рф #угроза #выборы-2018
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