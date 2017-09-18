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Важный шаг по защите озера Байкал сделан на международном форуме в Иркутске
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    Важный шаг по защите озера Байкал сделан на международном форуме в Иркутске

    14:28  18 Сентября 2017
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    Важный шаг по защите озера Байкал сделан на международном форуме в Иркутске

    Иркутск, 18 сентября. Еще один важный шаг по сохранению озера Байкал  — подписание меморандума о создании Ассоциации озерных регионов по экологической безопасности, инновационным технологиям, науке, искусству и образованию  — был сделан на Байкальском международном экологическом водном форуме, который прошел в Иркутске 14–15 сентября.

    В масштабном мероприятии приняли участие около 800 человек из 23 стран.

    «Во время подписания Меморандума было заявлено, что участники Байкальского международного экологической водного форума осознают важность объединения усилий государственных учреждений, общественных организаций, учебных и научно- исследовательских институтов, деловых кругов и культурно-просветительных организаций в привлечении внимания к проблемам озерных регионов и совместной работе по их устранению», — сообщили организаторы форума.

    Кроме того, на форуме были подписаны и другие важные документы — меморандум о сотрудничестве между экологическим фондом им. В.И. Вернадского и правительством Иркутской области, целью которого является проведение мероприятий экологической образовательной и научно-просветительской направленности, а также соглашение «Эталон воды», принятое Ассоциацией производителей байкальской воды, Лимнологическим институтом Сибирского отделения РАН и Государственным региональным центром стандартизации.

    По итогам форума был принят проект резолюции, который отражает вопросы гармонизации законодательной и нормативной базы РФ, касающейся самого озера и окружающих территорий Байкала и учитывающей права местного населения.

    Байкальский международный экологический водный форум прошел в Иркутске по инициативе главы региона Сергея Левченко впервые. Губернатор Иркутской области принял решение о проведении мероприятия на  регулярной основе.

    Важный шаг по защите озера Байкал сделан на международном форуме в Иркутске

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    Автор: Катерина Михайдили
    #иркутск #форум #байкал
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