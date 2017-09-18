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Путин поручил начать переход на рублевые расчеты в морских портах
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    Путин поручил начать переход на рублевые расчеты в морских портах

    14:49  18 Сентября 2017
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    Путин поручил начать переход на рублевые расчеты в морских портах

    Москва, 18 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение кабмину утвердить план перехода на рублевые расчеты в морских портах с 2018 года. Соответствующая информация приводится на сайте администрации главы государства.

    Как отмечается в поручении, «утвердить план мероприятий по обеспечению перехода с 1 января 2018 года на осуществление расчетов за услуги, оказываемые в морских портах РФ, в российских рублях».

    Кроме того, переходный период на расчеты в рублях будет установлен для компаний, занимающихся погрузкой-разгрузкой с обязательствами в иностранной валюте.

    Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выделение регионам субсидий для целей обустройства городских парков в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2022 года.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #кабмин
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