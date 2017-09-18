Порошенко лично попросит Трампа о поставках летального оружия Украине

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Киев, 18 сентября. Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить при встрече с главой США Дональдом Трампом поставки американского летального оружия Украине, сообщила представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко.

Встреча Порошенко и Трампа состоится 21 сентября во время 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в США. В Верховной раде рассказали о планах президента Украины на эту встречу.

«В четверг у президента Украины будет встреча с президентом США Трампом, где будут обсуждены вопросы регионального и глобального характера, где будут обсуждены вопросы экономического и энергетического сотрудничества США с Украиной, где обязательно будет подниматься вопрос поставок летального оружия и вопросы миротворческой миссии», — цитируют украинские СМИ Луценко.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Украина и США не готовы работать по тексту документа о размещении миротворцев ООН в Донбассе, представленному Москвой, передает «Газета.ru».