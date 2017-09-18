Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Почти 500 человек эвакуированы в Москве из-за угрозы взрывов
Украина
Порошенко лично попросит Трампа о поставках летального оружия Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко лично попросит Трампа о поставках летального оружия Украине

    13:52  18 Сентября 2017
    66

    Порошенко лично попросит Трампа о поставках летального оружия Украине

    Киев, 18 сентября. Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить при встрече с главой США Дональдом Трампом поставки американского летального оружия Украине, сообщила представитель украинского лидера в Верховной раде Ирина Луценко.

    Встреча Порошенко и Трампа состоится 21 сентября во время 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в США. В Верховной раде рассказали о планах президента Украины на эту встречу.

    «В четверг у президента Украины будет встреча с президентом США Трампом, где будут обсуждены вопросы регионального и глобального характера, где будут обсуждены вопросы экономического и энергетического сотрудничества США с Украиной, где обязательно будет подниматься вопрос поставок летального оружия и вопросы миротворческой миссии», — цитируют украинские СМИ Луценко.

    Порошенко лично попросит Трампа о поставках летального оружия Украине

    Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Украина и США не готовы работать по тексту документа о размещении миротворцев ООН в Донбассе, представленному Москвой, передает «Газета.ru».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #украина #порошенко #трамп #миротворцы #летальное оружие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 654

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        18819

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7844

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6539

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9631
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        654
        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        11:36   18 Сентября 2017
        10425
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        6131
        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        7:34   18 Сентября 2017
        9887