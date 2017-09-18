Главный специалист Гидромета рассказала, откуда берутся ураганы и кто идет вслед за «Марией»

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Шторм «Мария» превратился в ураган и направляется в сторону Карибского моря. На данный момент порывы ветра в центре атмосферного вихря достигают порядка 140 км/ч. Об этом сообщил Американский центр ураганов (NHC). Сейчас «Мария» достигла категории 1 по шкале Саффира — Симпсона и идет мимо Барбадоса. Согласно прогнозам, ураган затронет достаточно обширные территории.

Синоптик, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснила, где образуются ураганы и какие факторы их формирования нужно учитывать.

«Вторая половина августа и сентябрь — пик сезона для ураганов в Атлантике. Предыдущий циклон «Ирма» уже все порушил на Карибских островах. Мы видели очень грустные видео и снимки из космоса: вся зеленая растительность, которая там была — порушена, все коричневого цвета. Эти ураганы проходят сериями, они существуют сериями. Причины для них понятны. Они возникают в тропической Атлантике и двигаются от западного побережья Африки на Запад. Их называют ураганами Зеленого мыса. Одна часть атлантических ураганов возникает у островов Зеленого мыса — «Ирма», «Хосе» и «Мария» и пересекают практически всю Атлантику, усиливаются у Малых Антильских островов, и выходят на них достаточно интенсивными. Другая часть — над Мексиканским заливом. К последним относятся ураганы «Харви» и «Катя», — комментирует для ФАН Марина Макарова. — Часть из них успевает повернуть раньше и уйти в умеренные широты, не задевая североамериканский континент».

По словам собеседницы ФАН, такой климат — норма для данного региона.

«Межгодовую изменчивость определяют мультидекадные колебания температуры воды Атлантики в тропиках и сдвиг ветра (в меньшей степени). В этом году мы прогнозировали выше нормы активных циклонов. Норма у них — порядка 12 тропических циклонов за сезон: из них именно ураганов — от шести до восьми, три урагана — особо интенсивные (категория 3,4,5 по шкале Саффира — Симпсона). В основном на побережье Северной Америки выходят один-два сильных урагана, но в какие-то годы их может быть больше, а может, совсем ни одного. Был 12-летний период, когда ураганы вообще не выходили на побережье США. Последние сильные ураганы, которые вышли во Флориду, были в 2005 году. С тех пор людей готовили, потому что по статистике это должно было случиться», — говорит синоптик Марина Макарова.

Согласно прогнозам, ураган «Мария» пройдет по британской и американской частям Виргинских островов. Также, с большей вероятностью он затронет острова французской Вест-Индии из Гваделупе и Мартинике, Антигуа и Барбуды, Сент-Люсию, Сен-Эусташ и Сабу — на нидерландских Антильских островах. Как пишет «Газета.ру», в настоящий момент ураган находится в 225 км от Барбадоса и в 445 км от Доминики. В течение ближайших 48 часов «Мария» может значительно усилиться.

«Температура воды в Атлантике высокая. Восточные волны, которые идут от Африки, теряют устойчивость над очень теплой поверхностью и развиваются в ураганы. Карибское море еще теплее, чем Атлантика. «Мария» вплотную подошла к Малым Антильским островам, а за ней следует тропическая депрессия, которой уже дали название «Ли». Она усиливалась до шторма, потом немножко ослабела. Трудно говорить, как она выйдет. Достоверные прогнозы отворачивают ее на север и уводят в открытый океан. «Мария» пройдет по ветреным островам, войдет в Доминикану, потом уйдет немножко севернее. Предугадать сложно. Выход «Ирмы» давали на Майами, а потом оказалось, что она идет западнее, выходя на восточное побережье Флориды», — говорит Марина Макарова.

Российский синоптик не исключает, что «Мария» может усилиться. Здесь нужно учесть очень много факторов.