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Верховный суд Ирака приостановил проведение референдума в Курдистане
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    Верховный суд Ирака приостановил проведение референдума в Курдистане

    13:45  18 Сентября 2017
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    Верховный суд Ирака приостановил проведение референдума в Курдистане

    Багдад, 18 сентября. Верховный федеральный суд Ирака постановил приостановить проведение референдума о независимости Иракского Курдистана. 

    Как сообщается в заявлении главы пресс-службы суда Ияса ас-Самука, «суд издал постановление о приостановке проведения референдума, назначенного на 25 сентября 2017 года согласно указу президента региона Курдистан, до принятия решения по делам о неконституционности данного решения».

    Напомним, ранее парламент Иракского Курдистана одобрил проведение референдума о независимости 25 сентября. В Белом доме призвали власти Иракского Курдистана отказаться от этих планов и сесть за стол переговоров.

     



     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #ирак #курдистан
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