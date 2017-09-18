Верховный суд Ирака приостановил проведение референдума в Курдистане

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Багдад, 18 сентября. Верховный федеральный суд Ирака постановил приостановить проведение референдума о независимости Иракского Курдистана.

Как сообщается в заявлении главы пресс-службы суда Ияса ас-Самука, «суд издал постановление о приостановке проведения референдума, назначенного на 25 сентября 2017 года согласно указу президента региона Курдистан, до принятия решения по делам о неконституционности данного решения».

Напомним, ранее парламент Иракского Курдистана одобрил проведение референдума о независимости 25 сентября. В Белом доме призвали власти Иракского Курдистана отказаться от этих планов и сесть за стол переговоров.





