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Общество
Бурджанадзе рассказала о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 в России с помощью Саакашвили
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    Бурджанадзе рассказала о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 в России с помощью Саакашвили

    13:44  18 Сентября 2017  /обновлено: 13:47  18 Сентября 2017
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    Бурджанадзе рассказала о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 в России с помощью Саакашвили

    Тбилиси, 18 сентября. Лидер грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе заявила, что спецслужбы США могут попытаться сорвать чемпионат мира в Росси в 2018 году, и в этом им может помочь экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

    По ее мнению, Саакашвили уверен в серьезной поддержке, именно поэтому он так безбоязненно прорвался на территорию Украины после лишения гражданства. Бурджанадзе полагает, что дестабилизация ситуации в Киеве очень выгодна американским спецслужбам, поскольку это может обернуться головной болью для России.

    Бурджанадзе рассказала о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 в России с помощью Саакашвили

    «Я уверена, что цель того, что сейчас делает Саакашвили, – это не только Порошенко и не только Украина, во-первых, его целью является и Грузия, но главная цель людей, которые стоят за его спиной, – это как раз Россия 2018 года»,  — заявила она в интервью телеканалу «Звезда».

    Оппозиционер добавила, что проведение мундиаля в России не дает спокойно спать многим влиятельным представителям Запада. Она напомнила об обращениях политиков в FIFA с просьбой отнять у РФ главный футбольный праздник мира.

    Добавим, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЧМ-2018 даст мощный импульс развитию футбола в стране. 

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    Автор: Борис Любимов
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