Бурджанадзе рассказала о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 в России с помощью Саакашвили

В Избранное

Тбилиси, 18 сентября. Лидер грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе заявила, что спецслужбы США могут попытаться сорвать чемпионат мира в Росси в 2018 году, и в этом им может помочь экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По ее мнению, Саакашвили уверен в серьезной поддержке, именно поэтому он так безбоязненно прорвался на территорию Украины после лишения гражданства. Бурджанадзе полагает, что дестабилизация ситуации в Киеве очень выгодна американским спецслужбам, поскольку это может обернуться головной болью для России.

«Я уверена, что цель того, что сейчас делает Саакашвили, – это не только Порошенко и не только Украина, во-первых, его целью является и Грузия, но главная цель людей, которые стоят за его спиной, – это как раз Россия 2018 года», — заявила она в интервью телеканалу «Звезда».

Оппозиционер добавила, что проведение мундиаля в России не дает спокойно спать многим влиятельным представителям Запада. Она напомнила об обращениях политиков в FIFA с просьбой отнять у РФ главный футбольный праздник мира.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЧМ-2018 даст мощный импульс развитию футбола в стране.