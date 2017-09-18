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Сенатор рассказал, чем обернется расширение функций миротворцев ООН в Донбассе
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    Сенатор рассказал, чем обернется расширение функций миротворцев ООН в Донбассе

    15:57  18 Сентября 2017
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    Петр Порошенко

    Президент Украины Петр Порошенко намерен предложить Совету Безопасности ООН расширить функции миротворческой миссии в Донбассе. Вооруженному контингенту организации должно быть позволено применять оружие и принуждать к разоружению, сообщила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко. Это выглядит как подмена истинных функций организации, и этого допускать нельзя, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

    Напомним, очередная сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее сообщалось, что лидер Украины рассчитывает во время своего визита в США провести встречу с руководством США и представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбассе.

    «Президент, выступая на Совете Безопасности, будет настаивать на расширенном мандате миротворцев ООН по поддержке мира, который позволит «голубым каскам» применять оружие в случае необходимости и не только для самозащиты», — отметила Луценко.

    В Киеве уверены, что размещение миротворческой миссии в Донбассе должно подразумевать ее обязательное размещение на неподконтрольном украинско-российском участке границы. В таком случае, по мнению украинского президента, будет осуществляться не только охрана миссии ОБСЕ, но и «обязательное принуждение к разминированию и разоружению».

    Генассамблея ООН

    «Это заявление выглядит как попытка придать миротворческим силам несвойственные им функции, а именно силовое воздействие на народные республики Донбасса в вопросе разрешения затянувшегося вооруженного конфликта. Это попытка вовлечь самих миротворцев в этот процесс, что недопустимо», — поясняет ситуацию сенатор.

    Таким образом, выступая с подобными предложениями, Киев пытается заручиться поддержкой своих западных коллег при проведении миротворческой миссии. Украинским властям необходимо, чтобы западные партнеры, под видом миротворцев, занимались, по сути, уничтожением неугодных киевскому режиму членов народных республик Донбасса.

    «Кроме того, Порошенко попытается сделать все для того, чтобы российский контингент не принял участие в миротворческой миссии в Донбассе. Я бы назвал это предложение попыткой оккупации территории ЛНР и ДНР под видом официальной операции ООН. Сейчас производится подмена истинных функций миротворцев на функции захватчика и навязывание своей политики при помощи оружия. Россия должна будет на это отреагировать, иначе это приведет к новому витку кровопролития в регионе», — заключил Юрий Швыткин.

    Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что Киев и Вашингтон отказались начать работу с текстом документа о размещении в Донбассе миротворцев ООН, подготовленного Россией. Свой вариант размещения миротворцев вскоре должен представить президент Украины. При этом Москва выступает против идеи Киева о размещении «голубых касок» вдоль российско-украинской границы.

    Миротворцы ООН

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #днр #россия #сша #всу #киев #донбасс #украина #оон #лнр #москва #миротворцы
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