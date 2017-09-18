Более 400 детей из России вывезены в Сирию и Ирак — омбудсмен

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Москва, 18 сентября. По словам российского детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в информационных базах детского уполномоченного содержатся сведения о 445 детях из России, которые находятся в настоящее время в зонах боевых действий в Сирии и Ираке. Значительная часть их — совсем малыши, младше трех лет.

«Пока мы говорим о 445 детях, которые находятся в нашей базе, среди них порядка 28% детей — это дети до трех лет. Это совсем маленькие дети», — рассказал Кузнецова.

Ранее она отмечала, что в страны Ближнего Востока были вывезены из России около 500 детей — вполне возможно, многие из них до сих пор не учтены в базе омбудсмена.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что в таком возрасте дети могут легко забыть русский язык, что затруднит их поиск и идентификацию.