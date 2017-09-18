«Роснефть» собирается построить газопровод в Иракском Курдистане

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Москва, 18 сентября. «Роснефть» и власти Иракского Курдистана в начале 2019 года намерены реализовать проект газопровода для транспортировки природного газа из северных регионов Ирака в Турцию и в дальнейшем в Европу. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба нефтегазовой компании.

«Роснефть» в ближайшее время планирует завершить разработку необходимой финальной документации по трубопроводному проекту, — указано в сообщении компании. — Ожидается, что отдельное соглашение по данному проекту финансирования строительства газопроводной инфраструктуры Иракского Курдистана будет подписано до конца года».

Российская компания отмечает, что «региональный газопровод не только обеспечит поставки природного газа на электростанции и заводы региона, но и предоставит возможность в ближайшие годы экспортировать существенный объем топлива в Турцию и на европейский рынок».

Работы по реализации проекта будут вестись в ускоренном режиме — газовый трубопровод для внутренних потребителей начнет работать уже в 2019 году, а с 2020 года начнутся экспортные поставки газа.