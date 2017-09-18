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«Роснефть» собирается построить газопровод в Иракском Курдистане
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    «Роснефть» собирается построить газопровод в Иракском Курдистане

    13:54  18 Сентября 2017
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    «Роснефть» собирается построить газопровод в Иракском Курдистане

    Москва, 18 сентября. «Роснефть» и власти Иракского Курдистана в начале 2019 года намерены реализовать проект газопровода для транспортировки природного газа из северных регионов Ирака в Турцию и в дальнейшем в Европу. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба нефтегазовой компании.

    «Роснефть» в ближайшее время планирует завершить разработку необходимой финальной документации по трубопроводному проекту, — указано в сообщении компании. — Ожидается, что отдельное соглашение по данному проекту финансирования строительства газопроводной инфраструктуры Иракского Курдистана будет подписано до конца года».

    «Роснефть» собирается построить газопровод в Иракском Курдистане

    Российская компания отмечает, что «региональный газопровод не только обеспечит поставки природного газа на электростанции и заводы региона, но и предоставит возможность в ближайшие годы экспортировать существенный объем топлива в Турцию и на европейский рынок».

    Работы по реализации проекта будут вестись в ускоренном режиме — газовый трубопровод для внутренних потребителей начнет работать уже в 2019 году, а с 2020 года начнутся экспортные поставки газа.

    «Роснефть» собирается построить газопровод в Иракском Курдистане

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    Автор: Валентин Меликов
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