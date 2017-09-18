Путин наградил саратовского слесаря за заслуги в ракетно-космической отрасли

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Москва, 18 сентября. Жители Саратовской области удостоены наград и почетных званий от главы российского государства Владимира Путина. Соответствующий указ лидера РФ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, за заслуги в развитии ракетно-космической промышленности и скрупулезную работу медалью «За заслуги в освоении космоса» награжден слесарь-механик Сергей Ярандин.

Кроме того, заведующий участкового медицинского учреждения Николай Безруков был удостоен звания заслуженного врача России. А заслуженным работником транспорта России стала ведущий специалист Саратовского регионального центра связи ОАО «Российские железные дороги» Марина Прахова.