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Россия
Путин наградил саратовского слесаря за заслуги в ракетно-космической отрасли
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    Путин наградил саратовского слесаря за заслуги в ракетно-космической отрасли

    14:00  18 Сентября 2017
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    Путин наградил саратовского слесаря за заслуги в ракетно-космической отрасли

    Москва, 18 сентября. Жители Саратовской области удостоены наград и почетных званий от главы российского государства Владимира Путина. Соответствующий указ лидера РФ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

    Согласно тексту указа, за заслуги в развитии ракетно-космической промышленности и скрупулезную работу медалью «За заслуги в освоении космоса» награжден слесарь-механик Сергей Ярандин.

    Путин наградил саратовского слесаря за заслуги в ракетно-космической отрасли

    Кроме того, заведующий участкового медицинского учреждения Николай Безруков был удостоен звания заслуженного врача России. А заслуженным работником транспорта России стала ведущий специалист Саратовского регионального центра связи ОАО «Российские железные дороги» Марина Прахова.

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия
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