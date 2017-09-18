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Немецкая группа Rammstein завершает музыкальную карьеру — СМИ
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    Немецкая группа Rammstein завершает музыкальную карьеру — СМИ

    15:37  18 Сентября 2017  /обновлено: 15:41  18 Сентября 2017
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    Немецкая группа Rammstein завершает музыкальную карьеру — СМИ

    Берлин, 18 сентября. Группа Rammstein уходит со сцены, сообщили немецкие средства массовой информации.

    Немецкие журналисты получили информацию о том, что в ближайшее время группа Rammstein может прекратить свое существование. Одно из изданий опубликовало интервью с гитаристом коллектива Рихардом Круспе, который рассказал, что следующий альбом Rammstein может стать последним. Он подчеркнул, что это будет последняя запись коллектива, пишут «Дни.ру».

    Группа Rammstein не выпускала новых альбомов с 2017 годы, следующий может выйти в конце 2017 года. Источники сообщают, что в дальнейшем участники Rammstein намерены заниматься сольными проектами. В 2019 году планируется проведение прощального тура, сообщает «Телеканал 360».

    Немецкая группа Rammstein завершает музыкальную карьеру — СМИ

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    Автор: Алексей Громов
    #группа #альбом #rammstein #карьера
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