Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Почти 500 человек эвакуированы в Москве из-за угрозы взрывов
Политика
В Госдуме объяснили, почему США поддерживают Киев в вопросе миротворцев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Госдуме объяснили, почему США поддерживают Киев в вопросе миротворцев

    13:30  18 Сентября 2017
    215

    В Госдуме объяснили, почему США поддерживают Киев в вопросе миротворцев

    Москва, 18 сентября. В США существуют силы, которым выгодно продолжение конфликта в Донбассе. Так объяснил позицию Соединенных Штатов по размещению миротворцев ООН на востоке Украины зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Размещение миротворцев на границе Донбасса и России не приведет к сдерживанию развития конфликта на Украине. В США существуют силы, которым выгодно поддерживать конфликтную ситуацию возле России. А Европе конфликт на своей территории иметь незачем», — считает депутат.

    По его словам, миротворцы должны защищать членов ОБСЕ, все остальное, на чем настаивают президент Украины Петр Порошенко и поддерживающие его круги США — «фикция и подмена понятий», сообщает RT.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайдили
    #донбасс #оон #порошенко #обсе #миротворцы #чепа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 639

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        18817

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7844

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6538

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9630
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        639
        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        11:36   18 Сентября 2017
        10400
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        6078
        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        7:34   18 Сентября 2017
        9863