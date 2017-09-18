В Госдуме объяснили, почему США поддерживают Киев в вопросе миротворцев

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Москва, 18 сентября. В США существуют силы, которым выгодно продолжение конфликта в Донбассе. Так объяснил позицию Соединенных Штатов по размещению миротворцев ООН на востоке Украины зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Размещение миротворцев на границе Донбасса и России не приведет к сдерживанию развития конфликта на Украине. В США существуют силы, которым выгодно поддерживать конфликтную ситуацию возле России. А Европе конфликт на своей территории иметь незачем», — считает депутат.

По его словам, миротворцы должны защищать членов ОБСЕ, все остальное, на чем настаивают президент Украины Петр Порошенко и поддерживающие его круги США — «фикция и подмена понятий», сообщает RT.