Правительство РФ увеличило новогодние каникулы в 2018 году и урезало майские

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Москва, 18 сентября. Правительство РФ утвердило календарь праздничных дней в 2018 году. Некоторые нерабочие дни будут перенесены, поскольку в следующем году они совпадают с выходными.

Согласно календарю праздников, новогодние каникулы в 2018 году продлятся дольше, чем в 2017-м. Россияне будут отдыхать 10 дней, с 30 декабря по 8 января. Поскольку 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, праздничные дни решено перенести на 9 марта и 2 мая соответственно.

Выходные в честь Дня защитника отечества продлятся с 23 по 25 февраля, Международного женского дня — с 8 по 11 марта. Поскольку праздничный день переносится с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, россияне смогут отдохнуть на майские праздники с 29 апреля по 2 мая. Однако в честь Дня победы останется только один выходной — 9 мая. Отметим, что в прошлом году россияне отдыхали в майские праздники 7 дней.

Также правительством утвержден перенос праздничного дня с субботы 9 июня на понедельник 11 июня. Таким образом, празднование Дня России растянется на 10,11 и 12 июня. А в ноябре День народного единства будут отмечать с 3 по 5 ноября.